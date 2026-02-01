Peste 700 de comentarii a strâns postarea doctorului Arafat făcută acum 24 de ore, adică sâmbătă dimineață, 31 ianuarie, iar oamenii au avut păreri mai mult pro. Redăm doar câteva dintre reacții:

Munteanu Mihaela Steliana: „Indiscutabil aveți dreptate. Și, da, nici vorbă de cenzură nu e. Asta dacă ești rațional. La noi s-a făcut un pas major în școlile în care copiii nu mai au voie cu telefon. Din păcate, așa cum probabil ar fi și în cazul rețelelor, sunt multe situații în care nu se respectă regula”.

Raluca Dina: „Dar cine le dă momentan acordul copiilor să aibă social media, e nevoie să vină cineva să dea o lege pentru ca eu ca părinte să iau măsuri?! În ceea ce privește drogurile, pornografia, tutunul sau alcoolul situația este la fel de gravă, poate nu știați dar studiile spun că începând cu vârsta de 9 ani copiii au acces la pornografie, deci soluția nu este să dăm legi care oricum nu se respectă, ci să-i educăm pe părinți cum să fie părinți”.

Ligia Zamfiroiu: „De acord, aș adăuga pe lângă cele menționate de dumneavoastră și educarea elevilor încă din școli despre cum să utilizeze aceste platforme și cum ar trebui să se comunice pe ele, această educare este esențială și pentru adulți”.

Cristian Crăciunescu: „Sună bine, dar în practică nu se pot interzice. Se vor găsi metode de a ocoli interdicția (conturi false, VPN)”

Magda Magda: „Nea Arafat, adu-ți aminte cine a pus telefoane și tablete în mâna copiilor obligatoriu și-a instaurat obligativitatea cursurilor online! Acești copii sunt victime ale măsurilor luate în pandemie. Acum jucați rolul lupului moralist?”

Mâlnă Ionela: „Așteptăm cu nerăbdare! Așa scăpăm de eticheta părinți stricți și severi doar pentru că le impunem anumite limite la dispozitive!”

Emanuel Barbu: „Pentru voi este simplu, hai să mai dăm o lege și cu asta credeți că ați rezolvat problema! Puteți da mii de legi, că așa știți, totul de fațadă, legile nu se respectă. Până la nu știu ce vârstă nu au voie să cumpere țigări și totuși orice copil care vrea, fumează. Până la nu știu ce vârstă nu poate cumpăra băuturi și totuși orice copil care vrea, bea”

Sorina Remus: „Sper să se realizeze acest lucru, ar fi un mare câștig pentru toată lumea… Noi punem limite copiilor, dar ce facem cu cei care nu au limite și care nu sunt în ograda noastră?!”

Anca Giura: „Noi, profesorii, avertizăm de cel puțin 10 ani. Am fost primii care am observat. Le recomandăm părinților: nu trimiteți elevul cu telefon la școală. Avem telefon la secretariat, vă sunăm noi în caz de ceva”

Adriana Barbosu: „Da, ar fi foarte bine, dar cum? Când se face un cont, te întreabă doar ce vârstă ai, tu poți scrie acolo că ai 100 de ani, nu te poate verifica nimeni, așa cum un copil de 13 ani poate scrie că are 23. Cine, cum poate verifica? Cum te poate legitima?”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis sâmbătă, 31 ianuarie, că el consideră că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare, mai ales în contextul crimei din Timiș, unde trei copii cu vârste între 13 și 15 ani au ucis un alt copil.

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare? State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a adăugat secretarul de stat în MAI, care a cerut parlamentarilor să vină cu o lege în acest sens.

Raed Arafat are 61 de ani și este considerat fondatorul medicinei de urgență în România prin înființarea și dezvoltarea SMURD încă din 1990.

