40 de morți și peste 100 de răniți: ce se știe despre incendiul tragic din Crans-Montana

Bilanțul victimelor

Alexis, în vârstă de optsprezece ani, spune că se afla în fața barului Le Constellation când a observat pentru prima dată incendiul „prin ușile de sticlă”. „Erau flăcări uriașe care ieșeau. Ieșeau și… de fapt, oamenii alergau prin aceste flăcări”, a declarat el pentru postul de televiziune elvețian RTS, citat de BBC.

„Puteai vedea umbrele. Oamenii încercau să spargă geamul cu scaunele din bar”, a mai adăugat el.

Un alt martor, Alex, în vârstă de 21 de ani, spune că tocmai ajunsese în fața barului când primele victime ale incendiului au început să se grăbească afară. „Am văzut pe cineva în lenjerie intimă, ars. Atunci mi-am dat seama că ceva era cu siguranță în neregulă”, spune Alex.

El își amintește de un „miros de gaz, de plastic topit, un amestec foarte neplăcut. Și apoi au ieșit șase oameni arși.” Alex a mai susținut că „am simțit fiori pe șira spinării când m-am gândit că era posibil să mai fie încă cincizeci de oameni prinși înăuntru”.

🇨🇭 | #Vidéo du début de l#incendie au bar Le Constellation, à Crans-Montana, en #Suisse. Lincendie serait lié à des bougies étincelantes placées sur des bouteilles de #champagne. Bilan 40 morts et plus de 100 blessés 😥 pic.twitter.com/ELDnWNvh0v — Instant Actu (@Inst_Actu) January 1, 2026

Poliția elvețiană a transmis că circa 40 de persoane au fost ucise, iar 115 sunt rănite. Dintre acestea, 80 de persoane au fost transportate cu elicopterele și ambulanțele la spitale, iar 35 de persoane s-au putut prezenta singure pentru îngrijiri medicale, potrivit Blick. Toți cei 115 răniți se află în prezent în Elveția, însă este posibil ca o parte dintre ei să fie transferați în Italia.

Comandantul poliției, Frédéric Gisler, nu a oferit informații exacte despre naționalitatea victimelor.

„Avem doar date preliminare, dar vom contacta mai întâi familiile”, a spus el, adăugând că abia ulterior se vor comunica informații precise cu privire la naționalitățile victimelor.

Doi oficiali, Nicolas Féraud – primarul localității Crans-Montana și procurorul general – au declarat că nu știu câte persoane se aflau în bar la momentul respectiv, dar este un aspect care va fi analizat în ancheta privind incendiul.

Nicio persoană arestată până în acest moment

Procurorul general Béatrice Pilloud a precizat că în acest moment „nu există suspecți” și că „nu a fost arestat nimeni”, în urma tragediei. Investigația se concentrează acum pe stabilirea modului în care s-a produs incendiul, au transmis autoritățile.

Aceasta a mai declarat în cadrul conferinței de presă că „nu este în măsură să ofere o dată exactă” pentru primele rezultate ale anchetei privind incendiul. Béatrice Pilloud spune că există echipe care lucrează pentru a oferi răspunsuri „cât mai repede posibil”.

Întrebat dacă știu aproximativ câte persoane se aflau în bar în momentul incendiului, primarul Crans-Montana, Nicolas Féraud, a răspuns „deloc”. El spune că există reglementări care acoperă acest aspect și că serviciile de securitate au un program anual de vizitare și verificare a locațiilor pentru a se asigura că acestea respectă reglementările de sănătate și siguranță.

Președintele Elveției, Guy Parmelin, s-a declarat profund afectat de tragedia produsă la Crans-Montana, susținând că este „una dintre cele mai grave tragedii din istoria acestei țări”.

„Cei grav răniți în incendiu sunt prioritatea noastră”, a declarat președintele. El a adăugat că „încă sunt părinți care nu știu ce s-a întâmplat cu copiii lor”.

Cauza tragediei

Zona unde s-a produs tragedia a fost izolată, fiind impusă și o interdicție aeriană. Există mai multe ipoteze cu privire la cauza incendiului. „Întreaga încăpere a luat foc”, spune Pilloud. Originea incendiului este investigată criminalistic. „Cu toate acestea, prioritatea noastră este identificarea victimelor”, a mai adăugat procurorul general.

După cum au transmis autoritățile din cantonul Valais, într-un comunicat de presă, incendiul din bar a declanșat o descărcare rapidă de flacără. Aceasta a dus la una sau mai multe explozii și a provocat numeroase decese și răniri. Termenul tehnic „descărcare rapidă” se referă la trecerea bruscă a unui incendiu de la stadiul incipient la stadiul complet dezvoltat. În timpul acestui proces, toate suprafețele inflamabile dintr-o încăpere se aprind brusc.

Autoritățile au lansat o anchetă și există indicii ale unei posibile legături cu artificii sau materiale pirotehnice. Procurorul general Beatrice Pilloud a declarat explicit: „Un atac poate fi absolut exclus”.

„Una dintre lumânări a fost ținută prea aproape de tavan, care a luat foc. În câteva secunde, întregul tavan a luat foc. Totul era din lemn”, au declarat doi martori pentru publicația media franceză BFMTV.

Ei au descris evacuarea ca fiind „foarte dificilă”, deoarece ușa de evacuare era „îngustă”, iar scările care duceau spre ușă „și mai înguste”.

De altfel, acest lucru este confirmat de una dintre pozele clubului de pe Tripadvisor.

Incidentul este asemănător cu tragedia de la Colectiv

Un român aflat lângă barul unde a avut loc explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana a spus că a ajutat la salvarea a zeci de oameni. El a afirmat că scenele de panică, cu persoane care încercau să scape din foc și fum, i-au amintit de tragedia de la Colectiv din 2015.

Comparație incendiu Colectiv(România) cu cel din Crans-Montana (Elveția)

„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local. Atunci am intrat și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte mulți. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai prezentau semne vitale, pentru că alții au murit după ce au ieșit afară din local”, a povestit George, un român stabilit în Elveția, la Digi24.

Românul a mai explicat că scenele teribile i-au amintit de dezastrul din clubul Colectiv, de pe 30 octombrie 2015: „A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare”.



