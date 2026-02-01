România, cuprinsă de ger și ninsori viscolite

Conform informării transmise de meteorologi, în perioada 01 februarie, ora 10:00 – 04 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei, gheață și ninsoare viscolită.

Zonele afectate de ger sunt: Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și izolat sudul Banatului.

„În aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor. Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2…10 cm).”, avertizează meteorologii.

Vântul va avea intensificări locale în regiunile sud-estice și sudice, cu viteze de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig. În sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită.

Atenționări cod galben de ger și ninsori. Harta zonelor vizate

Cod galben de ger, duminică, 01 februarie, până la ora 20:00: pentru cea mai mare parte a Moldovei, unde temperaturile maxime se vor încadra între -10 și -5 grade, în medie, cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei.

Harta cod galben ger 1 februarie arată zonele afectate din estul României Foto: ANM

Cod galben de vânt, ninsori viscolite – 01 februarie, ora 14:00 – 02 februarie, ora 10:00, în sudul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, cu ninsoare temporară și depunere de strat de zăpadă de 6…10 cm.

„În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.”

Harta cod galben zapada 1-2 februarie arata ninsori viscolite Foto: ANM

Cod galben 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00: vreme geroasă în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, cu temperaturi minime între -16 și -9 grade, iar în nordul Moldovei până la -20 de grade.

Cod galben ger 1-2 februarie cuprinde Moldova Dobrogea Muntenia estul și sud-estul Transilvaniei Foto: ANM

Cod galben 02 februarie, ora 10:00 – 03 februarie, ora 10:00: ger persistent în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, cu valori maxime între -9 și -3 grade și minime între -20 și -8 grade.

Harta cod galben ger 2-3 februarie Foto: ANM

Prognoza meteo pentru București 1-4 februarie

Pentru municipiul București, ANM a transmis o prognoză specială:

01 februarie – 02 februarie: „Vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge și se va depune un strat de zăpadă de 2…4 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40…50 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.”

02 februarie – 03 februarie: „Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1…2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze de 35…40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10…-8 grade.”

03 februarie – 04 februarie: „Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1…0 grade, iar cea minimă de -8…-6 grade.”

În intervalul 01 – 04 februarie, municipiul București se va afla sub mesaje de informare pentru ger, ninsoare viscolită și intensificări ale vântului, cu temperaturi nocturne foarte scăzute.

