De ce nu se fac nunți în posturi și în zilele de sărbătoare

În tradiția creștin-ortodoxă, nu se fac nunți în perioadele de post și în zilele de mare sărbătoare. Asta pentru că, la creștini, postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente considerate ”de dulce”. Postul este, în primul rând, un timp de liniștire, de reflecție și de apropiere de Dumnezeu.

Postul aduce o stare de cumpătare și de reculegere. În schimb, nunta este, prin natura ei, un eveniment plin de veselie, cu muzică, dans, mese festive, râsete și multă energie. Biserica nu permite săvârșirea cununiilor religioase în zilele de post tocmai pentru ca bucuria nunții să nu fie umbrită de restricțiile postului.

În ceea ce privește sărbătorile mari din calendar (Praznicele Împărătești) și ajunurile lor, explicația este asemănătoare. Aceste zile sunt dedicate unor evenimente foarte importante din viața lui Iisus Hristos sau a Maicii Domnului. Ele sunt gândite ca momente de rugăciune, recunoștință și bucurie spirituală. Dacă s-ar face nunți în aceste zile, atenția oamenilor s-ar muta inevitabil de la semnificația sărbătorii la petrecere. Practic, bucuria personală ar ajunge să o eclipseze pe cea religioasă, iar sensul zilei s-ar pierde.

Când nu se fac nunți în 2026

Potrivit rânduielilor creștine, în posturi, în ajunul şi în zilele praznicelor împărăteşti, precum și în perioada dintre Crăciun și Bobotează, nu se fac nunți.

Unele dintre aceste posturi sau sărbători sunt cu dată schimbătoare de la an la an, ceea ce-i poate face pe cei care planifică nunți cu mult timp înainte să nu știe exact care sunt datele permise.

Zilele în care nu se fac nunți în 2026 sunt următoarele:

  • În toate zilele de post de peste an
  • În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora
  • În săptămâna lăsatului sec de carne (15 februarie – 21 februarie)
  • În Postul Sfintelor Paști (22 februarie – 12 aprilie)
  • În Săptămâna Luminată (13 aprilie – 19 aprilie)
  • În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 iunie – 28 iunie)
  • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 august)
  • În Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)
  • În perioada de la Craciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Nu se fac nunți în zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora

  • 13-14 septembrie (Înălțarea Sf. Cruci).
  • 1-2 februarie (Întâmpinarea Domnului);
  • 20-21 mai (Înălțarea Domnului);
  • 30 mai – 1 iunie (Pogorârea Sf. Duh și Sf. Treime, precum și ajunul);
  • 15 august (Adormirea Maicii Domnului);

Descoperă și Când pică Paștele în 2026 și câte zile libere avem

Zile și sărbători legale în care nu se lucrează în 2026

Zilele libere 2026 stabilite prin lege vor fi în număr de 16:

  • Joi, 1 ianuarie – Anul Nou
  • Vineri, 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou
  • Marți, 6 ianuarie – Sărbătoarea de Bobotează
  • Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul
  • Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
  • Vineri, 10 aprilie – Vinerea Marea Sărbătorii de Paște
  • Duminică, 12 aprilie – Sărbătoarea Paștelui Ortodox
  • Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște
  • Vineri, 1 mai – Ziua Muncii
  • Duminică, 31 mai – Sărbătoarea Rusaliilor
  • Luni, 1 iunie – A doua zi de Rusalii sau Lunea după Rusalii și Ziua Copilului
  • Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului
  • Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei
  • Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României
  • Vineri, 25 decembrie – Prima zi de Crăciun
  • Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

Zile libere pentru nunți în 2026

Salariații pot primi zile libere plătite pentru evenimente speciale în familie după cum urmează:

  • căsătoria salariatului – 5 zile libere (cinci zile lucrătoare)
  • nașterea unui copil – 5 zile libere (cinci zile lucrătoare). La acestea se pot adăuga alte 10 zile libere (zece zile lucrătoare) dacă angajatul a urmat un curs de puericultură (concediu paternal)
  • căsătoria unui copil – 3 zile libere

Când nu se fac nunți în 2027

Zilele în care nu se fac nunți în 2027 sunt următoarele:

  • În toate zilele de post de peste an
  • În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora
  • În săptămâna lăsatului sec de carne (7 martie – 13 martie)
  • În Postul Sfintelor Paști (14 martie – 2 mai)
  • În Săptămâna Luminată (3 mai – 9 mai)
  • În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel
  • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 august)
  • În Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)
  • În perioada de la Craciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Tradiții de nuntă la români

Tradiții de nuntă la români

Tradițiile legate de nuntă din România sunt foarte variate în funcție de regiune și ele se țin sau nu și în funcție de prferințele personale ale mirilor, de credințele și valorile lor. Oriunde am merge însă, mirele și mireasa sunt cununați în biserică, în cadrul unei slujbe speciale, în fața lui Dumnezeu, a preotului și a martorilor. În timpul slujbei, mirii poartă coroane pe cap (cununi), simbolizând încoronarea lor ca rege și regină a propriei familii.

Rochia albă și micile accesorii

Tradiția spune că mireasa trebuie să fie îmbrăcată în rochie albă, deoarece simbolizează puritatea. În ziua nunții, este bine că tânără să aibă la ea o monedă (pentru că noul cuplu să se bucure de un trai îmbelșugat) și să poarte o bijuterie veche de familie, (simbol al legăturii strânse a mirilor cu familia), ceva împrumutat (să le amintească de sprijinul celor apropiați și al prietenilor) și o jartiera albastră (simbol al fidelității).

Dansul mirilor

Mai apoi, după cununia religioasă din biserică, proaspeții însurăței dau startul petrecerii, fiind protagoniștii celui dintâi dans, fie pe ritmurile unui vals, fie pe cele ale cântecului lor preferat. Apoi, mireasa va dansa cu socrul mare, iar mirele cu soacra mică.

Înainte de începerea ospățului, e bine că nașul să propună un toast în cinstea mirilor. La rândul lor, aceștia trebuie să răspundă prin mulțumiri adresate invitaților care iau parte la eveniment.

Hora miresei

Hora miresei este o tradiție specifică României, în care nuntașii formează un cerc și dansează Hora. Mireasa este adusă în centrul horei și se dansează în jurul ei, iar ulterior se alătură și mirele.

Tortul miresei va fi tăiat împreună de cei doi miri, iar lor le vă reveni prima porție. Cei doi își dau unul altuia cate o bucățică de tort, gest care simbolizează implicarea reciprocă în relație.

Furatul miresei

Furatul miresei este o tradiție plină de umor în care, în timpul petrecerii de nuntă, mireasa este „furată” de un grup de prieteni sau de rude. Mirele trebuie să negocieze cu „răpitorii” pentru a-și recupera mireasa, oferindu-le băuturi, bani sau îndeplinind o provocare amuzantă.

Aruncarea buchetului

Momentul în care se arunca buchetul miresei e așteptat de mai toate tinerele necăsătorite. Mireasa le cheamă pe ringul de dans, iar cea care vă prinde buchetul vă fi următoarea care își vă întemeia un cămin. Spre dimineața, nașa da jos voalul de pe capul miresei și îi pune un batic, simbol al faptului că ea a trecut în rândul femeilor aflate la casa lor. Voalul se va așeză pe capul fetei care a prins buchetul miresei.

Scoaterea jartierei

Cavalerilor le e rezervat momentul în care mirele îi scoate cu dinții jartiera miresei și o aruncă spre cercul burlacilor. Cel care prinde jartiera trebuie să o pună pe piciorul fetei care a prins buchetul miresei, iar apoi să o invite la dans. Se spune că el va fi următorul care-și va pune pirostriile.

Darul de nuntă

Darul de nuntă este o tradiție în care invitații oferă mirilor bani, uneori și cadouri. Acest dar este pus într-un plic și oferit într-un moment special al serii, adesea în timpul unui dans sau al unui toast. Acest obicei este văzut ca un sprijin pentru tinerii căsătoriți în viața lor de început.

Descoperă și Nunta la români. Principalele tradiţii, obiceiuri şi superstiţii

Sursă foto – Shutterstock.com

