De ce va fi demolat gardul de la Palatul Parlamentului

Inițiatorii susțin că gardul din beton din fața Palatului Parlamentului creează o barieră și dă o notă de ostilitate. Noul plan include amenajarea unor promenade urbane, zone de agrement interconectate, optimizarea traficului, iar PMB consideră că așa o să ușureze accesul și va îmbunătăți circulația mașinilor în zonă. Mai mult, inițiatorii au vorbit și despre realizarea unor spații verzi în cadrul unui așa-numit proiect de regenerare urbană.

„Întregul spațiu este dominat în prezent de clădirea Palatului Parlamentului, a doua cea mai mare clădire din lume. Terenul adiacent este demarcat cu o împrejmuire de tip gard, care separă net spațiul public urban de cel (tot public) care ține de Palatul Parlamentului. Curtea Palatului Parlamentului se citește ca o barieră la nivelul orașului și nu permite o traversare rapidă a zonei. Totodată, gardul de la Palatul Parlamentului ce limitează accesul pietonilor generează o atmosferă ostilă” scrie în proiectul inițiat de USR și aprobat pe 29 ianuarie.

Acesta este unul dintre puținele proiecte din ultima vreme care au primit aviz favorabil în unanimitate în Consiliului General al Capitalei.

Pentru ca demolarea gardului din fața Palatului Parlamentului să fie pusă în practică, mai trebuie semnat un protocol între Primăria Capitalei, Guvern, Senat, Camera Deputaților, Patriarhie și Metrorex.

Oamenii: „Bani aruncați pe geam. Ciucu nu are bani nici pentru STB, dar are bani pentru demolări?”

Decizia a stârnit controverse, iar oamenii au scris mesaje de nemulțumire pe rețelele de socializare:

Șovar Cricovean Pfau Eliza: „Fix de asta aveam nevoie. Cea mai gravă și importantă problemă a capitalei…”

Armand Cristi: „Dacă așa se manifestă respectul USR pentru cei care au trudit din greu, înseamnă că și ei trebuie demolați ca partid politic. Oamenii buni construiesc, proștii demolează… P.S. Bucureștiul e plin de gropi, Ciucu nu are bani nici pentru STB, dar are bani pentru demolări, pe bune?!”

Felicia Barbu: „Bani aruncați pe geam, ceva bun nu știți să faceți? Să vă fie rușine”

Cernat Ana: „E un proces amplu de distrugere. Numai la noi se demolează”

Simion Bobanga: „Cine plătește construcția și demolarea gardului? Nu e mai simplu să deschideți poarta și lumea să intre ca și cum nu ar fi garduri? A apărut o firmă de demolări, a unui protejat politic, și vrea bani de la stat?”

Mihai Aga: „Când e vorba de distrus, demolat, dărâmat, evident că e un proiect USR”

Marius Amzulescu: „Dacă nu construiești nimic, atunci măcar să nu distrugi”

Dan Tartau: „Pentru ce trebuie stricat ceva care nu arata rău, nu consumă și pentru care s-au cheltuit mulți bani?”

Denisa Pușcașu: „Altul cu o idee creață despre cum să cheltuim niște bani aiurea. S-or fi alocat câteva milioane de euro pentru dărâmarea gardului și sar ca nemâncații pe el”

Casa Poporului, construită în perioada 1984-1989 și finalizată după Revoluție

Casa Poporului / Casa Republicii a cărei construcție a început în 1984, în ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagonul din SUA. Are peste 1.000 de camere, însă o mare parte a clădirii care acum se numește Palatul Parlamentului nu este folosită.

Fotografie din 1987: inclusiv Stadionul Republicii a fost demolat parțial pentru a face loc Casei Poporului

Clădirea gigant, proiectată de arhitecta Anca Petrescu și finalizată după Revoluția din 1989, are o suprafață desfășurată de peste 300.000 de metri pătrați și o înălțime care se apropie de 90 de metri, dar, foarte important, coboară până la aproximativ 90 de metri sub pământ.