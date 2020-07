Tatăl elevei care a rămas fără telefon a povestit, pentru Libertatea, cum de luni bune își caută dreptatea, însă fără succes până acum.

”În 6 mai 2019, la Colegiul German Goethe din București, fiicei mele i-a fost furat telefonul. Îl avea în banca din sala 37 a clasei a IX-a B, etajul al III-lea. I-a fost furat chiar de către angajatul firmei de pază Pols Security. George Marinescu este numele lui. În acea zi, întâmplător, funcționau camerele de luat vederi din clase, fiindcă IT-istul liceului le proba pentru ziua următoare, în care clasele a IV-a aveau un examen național. Așa că am primit înregistrarea video cu făptașul. Am dus înregistrarea la Politia Sector 1 și am făcut plângere. Până astăzi, nimic”, povestește Narcis Mașala, tatăl elevei.

Deși a apelat la conducerea colegiului pentru a rezolva problema, Narcis Mașala spune că directoarea Ramona Costache i-ar fi reproșat că este vina lui pentru că fiica acestuia a avut un telefon scump.

Directoarea Ramona Costache mi-a spus că nu e vina ei că eu îi cumpăr fiicei un telefon așa de scump și că nu poate decât să-mi dea înregistrarea și să nu-l mai primească pe făptaș în școală. Narcis Mașala, tatăl elevei:

Contactată de Libertatea, directoarea Colegiului German Goethe nu a dorit să comenteze subiectul. ”Eu nu vorbesc cu cei de la Libertatea!”, a declarat Ramona Costache, după care a închis telefonul.

Recomandări Tolo: Mihai Busuioc, omul lui Dragnea la Curtea de Conturi, a pornit o anchetă internă, supărat că publicul a aflat de neregulile descoperite în achizițiile COVID-19!

Firma de pază l-a dat afară

Ziarul a vorbit și cu șeful firmei de pază Pols Security, Radu Marian. Acesta spune că singura măsură pe care a putut s-o ia la vremea respectivă a fost să anunțe Poliția. Mai apoi și-a concediat angajatul, însă nu a mai putut recupera telefonul.

”Măsurile pe care le-am luat au fost foarte clare: l-am dat pe mâna Poliției și i-am desfăcut contractul de muncă. Nu am stat la discuții. Dar după asta a plecat, a dispărut, nu am mai reușit să dăm de el. Eu mi-am făcut datoria. De aici încolo este treaba polițiștilor”, spune Radu Marian.

Tatăl fetei a încercat să afle care este stadiul cercetărilor în acest caz. Polițiștii Sectorului 1 i-au răspuns că în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Însă polițiștii au mai răspuns că ”natura activităților ce se efectuează în cauză nu vă implică direct întotdeauna, urmând să fiți încunoștiințat în timp util de rezultatul acestora”. Răspunsul celor de la Secția 1 de Poliție din Sectorul 1 a fost dat în 24 iulie 2019.

”A trecut aproape un an de la acea petiție a mea și încă nu am primit niciun răspuns, deși mi s-a promis că va fi dat în timp util. Pot spune că m-am resemnat, nu mai așteptăm nimic de la Poliția Română”, mai spune Narcis Mașala.

Contactați de Libertatea, oficialii Poliției Române au precizat că stadiul cercetărilor poate fi comunicat doar părților implicate și dacă se prezintă la secție doar în persoană sau în scris.

Citeşte şi:

Coronavirus în România | Un nou bilanț îngrijorător: 420 de cazuri noi și 21 de decese în ultimele 24 de ore

Cum a ajuns fiica fostului primar din Bran proprietar peste terenuri de mii de metri pătrați. Vrea 10.000 de euro pe lună, de la stat, ca să nu evacueze patrimoniul Muzeului Etnografic, pe care l-a închis

Ministrul sănătății a anunțat pregătirea unui proiect de lege privind carantina și izolarea. Nelu Tătaru: “Pacienții care nu respectă izolarea sunt pericol pentru ceilalți”

PARTENERI - GSP.RO Mirel Rădoi a vorbit deschis despre sinuciderea fratelui său, cel mai dureros moment din viața lui

HOROSCOP Horoscop 4 iulie 2020. Racii reușesc să restabilească o comunicare sinceră cu apropiații