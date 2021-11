Taxa de intrare la Târgul de Crăciun din București, care s-a deschis vineri, este de 7 lei pentru adulți și copiii de peste 12 ani, dacă este achiziționat de la casa de bilete, și de 5 lei, dacă este achiziționat online. Copiii cu vârsta sub 12 ani beneficiază de acces gratuit.

„În calitate de senator al cetăţenilor din Bucureşti, solicit primarului general să anuleze de îndată taxa de intrare de 7 lei pentru accesul în Târgul de Crăciun, aplicată copiilor peste 12 ani şi adulţilor! Oricum, ar fi trebuit să pună la dispoziţie suficiente bilete care se puteau procura online, pentru a evita aglomeraţia de la intrare, unde se taie acum bilete, ca în vremuri de tristă amintire”, a scris Gabriela Firea, dâmbătă, pe Facebook.

Fostul edil al Bucureştiului mai spune că nicăieri în lume nu se percepe o taxă de intrare în târgurile de Crăciun și îl critică pe Nicușor Dan și pentru celelalte probleme pe care le are Bucureștiul, numindu-l „primar fără inimă”.

„Domnule primar fără inimă, aţi scumpit biletul pentru transportul în comun, aţi scumpit agentul termic, acum scumpiţi şi bucuria Crăciunului? Ce faceţi cu banii primiţi de la Guvern, din taxele plătite de cetăţeni? Şantierele sunt închise, nu testaţi în şcoli şi instituţii, nu aţi demarat licitaţia pentru înlocuirea conductei vechi de termoficare, pentru a folosi fondurile europene obţinute de mine şi echipa mea. În afară de propagandă ieftină şi acuzaţii ridicole în legătură cu „greaua moştenire”, cu ce va ocupaţi, în puţinele momente când vă exercitaţi atribuţiile de primar?”, a mai scris Firea.

Nicușor Dan spunea, sâmbătă, într-o conferință de presă că fosta administrație a lăsat datorii uriașe. Ieri edilul a avut o discuție cu premierul asupra situației din București.

Nicușor Dan a spus ieri că nu a cerut bani de la Guvern pentru termoficare la întâlnirea de sâmbătă cu premierul Nicolae Ciucă, însă au existat discuții despre solicitările tuturor autorităților locale cu încălzire centralizată, care au un necesar de 3 miliarde de lei.

„Când am preluat acest mandat, am preluat o datorie de 3 miliarde de lei. Avem un buget și o să vedem execuția în funcție de banii pe care îi vom primi în decembrie, o să avem niște venituri de 4,4-4,5 miliarde de lei, din acești bani am plătit cam un milion din datoriile acumulate de fosta administrație, am mai rămas cu datorii, dar care, spre deosebire de fosta administrație, am reușit să le eșalonăm, astfel încât să fim solvabili îi piață. Faptul că la un moment dat avem 40 sau 60 de milioane de lei în cont nu înseamnă nimic, în condițiile în care avem încă datorii”, a mai precizat primarul Capitalei.

Nicușor Dan a mai precizat că Primăria va fi în dificultate în ianuarie 2022, dacă nu primește atunci un ajutor de la Guvern. Acesta a avut și un răspuns dur pentru noul ministru de finanțe, care a spus, vineri, că Primăria are bani.

Citeşte şi:

Iohannis a înaintat în grad toată conducerea IGSU, inclusiv pe cel care a ascuns filmările de la Colectiv

Campioana României la rugby, blocată în Africa de Sud, după suspendarea zborurilor către UE

MAE: 36 de români au rămas blocați în Africa de Sud, după suspendarea zborurilor de către UE

PARTENERI - GSP.RO FOTO Apariție rară! Cum arată soția lui Victor Pițurcă + s-a fotografiat alături de Cristina Ich

Playtech.ro ȘOC! Motivul pentru care Anca Pandrea și-a dezmoștenit fina. A rupt orice legătură

Observatornews.ro „Am crezut că voi muri”. Coşmarul trăit de o tânără de 22 de ani, care a fost violată timp de 6 ore de cei pe care îi considera prieteni, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2021. Capricornii au posibilitatea de a opri întregul flux de gânduri și de a descoperi o soluție

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul în care un șofer începător și o fată de 14 ani au murit pe loc

Telekomsport Faţa nevăzută a idolului. Bărbatul celebru ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Mama victimei, ţinută la uşă: "Taci, gura! Taci din gură!"

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie