„Discutăm. Vedem dacă vor avea loc alegeri, în primul rând. Discutăm la următoarea ședință, așa am stabilit acum”, a spus Firea luni, 11 august, la sediul PSD, după ședința Biroului Permanent Național în care social-democrații au anunțat condițiile în care revin la masa negocierilor cu PNL, USR și UDMR.

Întrebată ce părere are despre faptul că președintele Nicușor Dan l-ar susține pe Cătălin Drulă la PMB, șefa PSD București a răspuns: „Îi urăm mult succes”.

La rândul său, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că mai întâi vor fi făcute sondaje: „Nu știu. Vom face sondaje, așa am hotărât. O să avem sondaje la nivel de București, după care organizația București va veni și va decide”.

Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei în perioada 2016-2020, este acum europarlamentar PSD. Ea a pierdut ultimele două alegeri pentru PMB, în 2020 și 2024, ambele câștigate de Nicușor Dan, devenit între timp președintele României.

