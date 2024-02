În timpul unui discurs de campanie susținut în Las Vegas, președintele american în vârstă de 81 de ani a vrut să spună o anecdotă, dar a susținut eronat că acum trei ani, în timpul unei întâlniri cu liderii mondiali, a vorbit cu fostul președinte francez Francois Mitterrand. Acesta era mort din 1996.

„Știți, imediat după ce am fost ales (n.red. – președintele SUA), m-am dus la ceea ce se numeşte o reuniune G7, adică a tuturor liderilor NATO. Era în sudul Angliei. Și m-am așezat și am spus: «America s-a întors», iar Mitterrand din Germania, adică din Franța, s-a uitat la mine și a spus «De ce, pentru cât timp te-ai întors?»”, a spus Biden.

El s-a referit la conversația avută în iunie 2021, la summitul G7 în care șefii NATO au discutat despre revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, când protestatarii care-l sprijineau pe fostul președinte Donald Trump au luat cu asalt clădirea, nemulțumiți de rezultatele alegerilor prezidențiale.

Concret, Joe Biden l-a confundat pe François Mitterrand, preşedinte al Franţei în perioada 1981-1995 și mort în 1996, cu Emmanuel Macron, președinte al Franței din 2017. Biden nu a rectificat decât că Mitterrand a fost președintele Franței, nu al Germaniei, dar nu a mai corectat și a doua eroare, că în 2021 a vorbit de fapt cu Macron, nu cu Mitterand.

Biden tells crowd he recently met with Mitterrand, former French president who died in 1996.



„Right after I was elected I went to a G7 meeting. I sat down and said, 'America is back!' and Mitterand from Germany – I mean France, looked at me and said, 'how long you back for?'” pic.twitter.com/X7hJH8SHk9