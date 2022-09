„Priviți spitalul din Dorohoi ce frumos are tot felul de gândaci pe aici în spital, mizerie cât de mult se poate, condiții nu sunt, apă caldă nici nu se pune vorba”, spune femeia în postare.

De asemenea, femeia își exprimă nemulțumirea cu privire la modul în care cadrele medicale au comunicat cu ea. „Tu le zici de copil că are febră 39,5 și ea zice nu vezi că am treabă, așteaptă, am treabă. Am așteptat cu copilul arzând doar să mă bage în seamă și, surpriză, niște algin pentru o febră așa mare”, mai spune femeia.

Într-o reacție pentru ziarul Monitorul de Botoșani, conducerea spitalului a spus că situaţia actuală este cauzată de clădirea foarte veche.

„Ne descurcăm cum putem”

„Noi nu putem nega acele imagini şi nici nu putem fi ipocriţi să prezentăm tot felul de scuze. Din păcate, situaţia este de aşa natură în momentul de faţă. Pavilionul este dat în funcţiune din 1985. Are 37 de ani. S-au făcut reparaţii în cursul anilor, dar tâmplăria este veche şi apar şi gândaci. Noi am făcut dezinsecţie şi vineri, şi luni. Facem de câte ori este nevoie, dar, din păcate, la ora actuală nu putem face mai mult. Toată clădirea este prinsă într-un proiect de reabilitare totală, iar în toamna lui 2023 vom avea clădirea renovată. Până atunci ne descurcăm cum putem”, a spus medicul primar Valerian Andrieş, managerul Spitalului Municipal din Dorohoi.

Acesta spune că luna viitoare, secţia va fi mutată cu totul pentru a se preda pavilionul firmei de construcţii pentru reabilitare. Totodată, acesta şi-a cerut scuze mamei, în numele unităţii sanitare.

Cu privire la modul în care a fost tratat copulul, managerul Valerian Andrieş a declarat că acesta a fost tratat „cum trebuie şi cu tot ce trebuie”.

„Drept dovadă, a şi fost externat, cu starea ameliorată. În acel moment era un caz foarte grav în secţie şi atenţia personalului era îndreptată spre acel copil. Iar copilul doamnei nu avea în niciun caz febră atât de mare cum a afirmat dumneaei. Avem însă o anchetă internă şi vom lămuri toate aspectele”, a mai spus Andrieş.

