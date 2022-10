În imaginile publicate marți de Expressen, se vede o gaură uriașă în conducta Nord Stream 1, la 80 de metri adâncime, pe fundul Mării Baltice.

Potrivit ziarului suedez, cel puțin 50 de metri din conducta de gaz au dispărut în urma exploziei, care a provocat un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter.

Imaginile au fost preluate și de canalul NEXTA, pe Twitter.

#Swedish journalists of the newspaper „Expressen” published pictures of the damaged #NordStream pipeline.#German investigators have not yet been able to identify those involved in the gas pipeline accident, but they suggest that #Russia may be behind the sabotage. pic.twitter.com/4YXMHDR7yD