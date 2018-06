Românul nu se poate dezobișnui de a fi ghid prin Londra atunci când este la volan. Doar a lucrat ani de zile ca taximetrist într-o țară în care este o meserie-emblemă. „Când am venit eu la Londra, Canary Wharf avea un singur bloc care avea un vârf ca un creion. Românul nostru, Sir George Iacobescu, este arhitectul care a construit unul dintre cele mai mari centre de afaceri din lume – Canary Wharf”, spune George Bețianu în timp ce limuzina sa neagră alunecă pe șosea, alintată de muzica de lounge a radioului.

Are câteva întâlniri în centrul de afaceri Canary Wharf, împreună cu prietenul său Eugen Ionescu, cu care încearcă să stabilească legături pentru a intra pe piața spălătoriilor auto din Londra. „Cred că ar trebui să ajungem acolo cu 15 minute mai devreme”, spune și Eugen Ionescu.

După Revoluție, George Bețianu era boxer la Steaua. Și într-o Românie tulbure, el a ales să plece din țară, cu doar 50 de dolari în buzunar și cu un minim vocabular: „thank you” și „good morning”. După 27 de ani, românul vorbește o engleză perfectă, în care sunetele se leagă armonios în accentul britanic. E cetățean al Marii Britanii. Și totuși… „Avem un magnet ca porumbeii, oriunde am zbura, te întorci acasă. Și acasă este România. Tot timpul mă gândesc să fiu de folos și să ajut celor rămași acasă și prin asta încerc să și fac poduri de legătură între firme românești și firme din Marea Britanie”, explică românul.

Milionar român la Londra vrea să facă alți români milionari

Datorită taximetriei și-a făcut tot felul de relații și și-a deschis treptat afacere după afacere. „Am deschis o firmă de turism, apoi o firmă de taxi și acum am reușit aceste business-uri și să mă îndrept spre alte afaceri mai mari și mai stabile. Și apoi am avut ambiția să aduc produsele românești aici și am făcut o fabrică de mezeluri. După un timp, am decis să vând tot și să mă îndrept spre afaceri mai mari și mai stabile. Și am văzut că turismul este coloana vertebrală, inima economiei și m-am gândit să fac tot posibilul să trimit turiști din Marea Britanie în România. Văd că aici în Marea Britanie foarte mulți români lucrează în servicii ospitaliere și sunt foarte buni și cred că și acasă putem fi la fel de buni”, explică milionarul român la Londra.

A început să promoveze vinurile românești în medii înalte și să ajute oamenii de afaceri române să își găsească parteneri în Marea Britanie. Este un fel de facilitator. De aceea, când Eugen Ionescu i-a prezentat inovația sa în domeniul spălătoriilor auto, n-a stat pe gânduri. Ținta lor este să meargă către marii retaileri unde să instaleze aceste stații. „Este o rețea de stații de spălare expres, touchless, s-a renunțat la stațiile cu burete pe care le știe toată lumea de 50 de ani și tot conceptul se bazează pe realizarea acestor stații ultra rapide. Adică ele sunt fabricate, se aduc pe trailer, se montează și în 10-12 ore sunt funcționale. Vom începe proiectul din România concomitent cu proiectul din Marea Britanie. Sunt aproximativ 150 de stații”, explică Eugen Ionescu. Spălătoriile sunt self service, te programezi printr-un sms și tot așa anulezi programarea, spălarea exterioară a mașinii este automată, cu detergenți prietenoși cu mediul și cu apă osmozată, tot o inovație în domeniu.

Afacerea va fi deschisă în România și Marea Britanie concomitent. În țară, va instui în domeniu femeile peste 35 de ani, cu copii și care sunt angajate mai greu. În Londra, Eugen Ionescu spune că speră să aibă în echipă cât mai mulți români. „Ambiția noastră este să plecăm din România și să ne extindem în toată Europa. De asta ne-am și axat la contracte cu marii retaileri”, conchide omul de afaceri.

Și George Bețianu nu se dă înapoi de la tot ce e ambițios. Crede că România este într-o perioadă bună de dezvoltare și are șanse mari să ajungă în topul Europei. Are nevoie de ajutorul tuturor: „În Marea Britanie sunt foarte mulți români care au niște posturi cheie, care sunt foarte bine amplasați în multe domenii. Toți românii care sunt plecați trebuie să se gândească că noi putem fi niște ambasadori neoficiali, în acest fel putem atrage mulți turiști să ne viziteze și să aibă încredere în România.”