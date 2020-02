De Iulian Budușan,

Ghenosu a fost adus în țară de către polițiștii români în cursul acestei seri.

Extrădarea lui Ghenosu s-a realizat în urma cooperării polițienești internaționale, procedură ce a durat mai bine de un an.

Ghenosu este acuzat de comiterea infracțiunilor de proxenetism, spălare de bani, complicitate la trafic de persoane și constituire de grup organizat și pe numele lui există un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul București. Îndată ce va ajunge în România, acesta va fi încarcerat și apoi adus în fața instanței care a emis mandatul.

Anunțul Poliției Române: Poliţiştii români au preluat, sub escortă, un bărbat de 46 de ani, pe numele căruia există un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spălare de bani, complicitate la trafic de persoane, încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni și constituire de grup criminal organizat.

Schimbul de date și informații a fost realizat prin Biroul Interpol.

Liderul clanului Ghenosu a fost dat în urmărire generală în luna mai 2018, iar în luna august a aceluiași an a fost arestat la Londra. Ghenosu plecase de acasă înainte ca mascaţii să-i spargă uşa, la perchezițiile mamut împotriva criminalității organizate, sincronizate în mai multe orașe din țară. Acțiunea oamenilor legii fusese pusă la punct timp de un an, iar la ea au luat parte 600 de procurori DIICOT şi poliţişti.

Imediat după fuga interlopului, șeful DIICOT în exercițiu, Daniel Horodniceanu, a explicat la Digi24:

„Perchezițiile au decurs foarte bine în principiu. În marea lor majoritate nu au fost erori sub nicio formă, nu am intrat în nicio altă locuinţă, cum s-a mai întâmplat de foarte multe ori… Erorile sunt omeneşti, se pot întâmpla, mai ales în cazul în care ai 240 de percheziţii în aceeaşi zi, în toată ţara. Am ridicat exact persoanele pe care ne aşteptam să le găsim. Din păcate, există o singură problemă, undeva la Dâmboviţa, cu un lider de clan interlop. Dar cu siguranţă vom face un „debriefing” şi vom constata care a fost cauza acestei scăpări”, a spus Horodniceanu.

Și ministrul Afacerilor Interne de atunci, Carmen Dan, afirma, referindu-se la cazul interlopului Nicolae Ghinea, că dacă s-au scurs informaţii, s-au scurs de la ofiţerii care au avut acces la acestea. Dan a precizat că se fac verificări cu privire la această situaţie. Dan spunea că nu vrea să se pronunţe înainte ca verificările să fie efectuate în această privinţă, dar că atitudinea nu va fi „tolerată” în cazul în care se va dovedi că au existat scurgeri de informaţii.

