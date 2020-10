“Vă mulțumim pentru sesizarea adresată și dorim să vă comunicăm următoarele:

în mod excepțional, am scăzut suma de 549,78 cu TVA, reprezentând plata pentru un abonamentul mobil nr…. , facturat în perioada 17.10.2018-10.06.2020, în contul…

vă rugăm să ne comunicați modalitatea prin care doriți să vă returnăm suma (mandat poștal, cont bancar).

Compania analizează fiecare situație în parte și propune soluții care răspund nevoilor clienților săi”, se precizează în scrisoare primită de Angela Mocanu pe 27 octombrie.

Angela Mocanu urma să ducă această comunicare la Secția 22 Poliție din București, acolo unde se află în lucru un dosar.

Polițiștii de la Secția 22 cercetează cazul

“Pe 9 septembrie, am sesizat, printre altele, și Direcția Generală Anticorupție din MAI, iar două zile mai târziu am fost anunțată că instituția și-a declinat competența către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Ulterior, Secția 22 mi-a confirmat prin două adrese că cercetează cazul meu. Iar acum cinci zile, un polițist a fost la mine acasă, unde am dat din nou o declarație scrisă. E vorba de o înșelătorie aici”, a povestit pensionara.

Recomandări VIDEO | Atac la o biserică din Nisa, soldat cu trei morți și mai mulți răniți. Una dintre victime a fost decapitată

Până la acest moment, Angela Mocanu sesizase Telekom, dar și mai multe autorități, astfel:

10 iunie – Telekom: “Am făcut, apoi, patru reveniri, ultima pe 30 septembrie”;

10 august – Avocatul Poporului: “Pe 17 august, am primit o scrisoarea cu declinarea competenței către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC);

10 august – ANPC: “Am primit răspuns pe 17 octombrie, de la Comisariatul Regional Brașov. După două zile, le-am retrimis o scrisoare, fiindcă nu am înțeles nimic din răspunsul lor”;

19 octombrie – Ministerul Telecomunicațiilor.

Pe 27 octombrie, femeia a primis răspunsul de la Telekom: “Primesc banii, dar nu mi s-a răspuns la întrebări: cum a ajuns acel număr pe factura mea de plată, cine a semnat pentru el?”.

Angela Mocanu a precizat că nu va cere despăgubiri, “fiindcă nu avem noi timp de avocați”.





