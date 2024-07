În timp ce vorbea cu președintele finlandez Alexander Stubb, Meloni și-a ridicat privirea spre tavan și a făcut un gest către încheietura mâinii, arătând un ceas inexistent.

O a treia persoană prezentă la discuție și-a scos telefonul pentru a verifica ora, iar Meloni și-a dat din nou ochii peste cap și s-a strâmbat, înainte de a observa, cel mai probabil, că este surprinsă de camerele de luat vederi, moment în care a început să zâmbească.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni pulls some bored-looking expressions and even looks at an imaginary wristwatch while leaders wait for Joe Biden to arrive at the NATO summit.https://t.co/DsJTzg2yI3 pic.twitter.com/Eqv4MihxM7