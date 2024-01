Mitch Clem, managerul artistei, a afirmat, într-o declaraţie, că moartea celei care a apărut în zeci de filme şi a fost şi o actriţă de teatru desăvârşită reprezintă „o zi sumbră pentru Hollywood”.

„Lumina ei a strălucit foarte puternic pentru 100 de ani. Glynis a trecut cu putere prin viaţă, cu inteligenţă, isteţime şi o dragoste pentru actorie, afectând milioane de vieţi. Astăzi este o zi sumbră pentru Hollywood. Nu doar că deplângem încetarea din viaţă a dragii noastre Glynis, dar şi sfârşitul erei de aur a Hollywoodului”, a afirmat Mitch Clem.

Johns a jucat alături de Dame Julie Andrews în clasicul musical Disney din 1964 „Mary Poppins”, care a primit cinci premii Oscar.

Ea a primit, de asemenea, un premiu Tony în 1973, pentru rolul lui Desiree Armfeldt în musicalul de pe Broadway al lui Stephen Sondheim „A Little Night Music”, în care a interpretat „Send In The Clowns”.

S-a născut în Africa de Sud

Născută pe 5 octombrie 1923, în Pretoria, Africa de Sud, Johns și-a început cariera artistică de la o vârstă fragedă. Când avea 15 ani, și-a făcut debutul pe ecran în „South Riding”, un film britanic al regizorului Victor Saville.

După „South Riding”, ea a continuat să joace în filme precum „49th Parallel”, „Vacation from Marriage” și multe altele, precum și în serialele de televiziune „The Frank Sinatra Show”, „Naked City” și un spectacol numit „Glynis”, o emisiune în care a jucat rolul unei scriitoare de mistere.

Recomandări ROMÂNIA VIOLENȚEI SEXUALE. Paramedicul SMURD care a agresat o pacientă în ambulanța în care se mai aflau doi colegi, în arest la domiciliu. Victima „nu a putut face nimic, întrucât era «complet paralizată»”

Înainte de a prelua rolul lui Winifred Banks în „Mary Poppins”, ea a jucat în filmul „The Sword and the Rose” din 1953, în rolul prințesei Mary Tudor.

După „Mary Poppins”, Johns a jucat în musicalul Stephen Sondheim „A Little Night Music” de pe Broadway. Johns a interpretat-o ​​pe Desiree Armfeldt și a interpretat melodia „Send In the Clowns” în musical. Performanța ei i-a adus un Tony pentru cea mai bună interpretare a unei actrițe principale într-un musical.

FOTO: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News