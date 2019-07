Luni, 15 iulie 2019, 06:55

Eliberat în 2017 din Penitenciarul Bistrița, Gregorian Bivolaru a plecat imediat din România, pentru că justiția finlandeză i-a deschis un proces, după ce o femeie de la o școală de yoga din Finlanda l-a reclamat pe român.

Libertatea a vizitat școala Natha Yoga din Helsinki.

Cristian Hallivuori, purtător de cuvânt al școlii, spune: ”Sunt sigur că Gregorian Bivolaru e nevinovat”.

Strada Mäkelänkatu e pustie la ora 4 după-amiaza. Dar Helsinki se pregătește de sărbătoare. Au câștigat campionatul mondial la hochei și fac o petrecere pe seară, în centrul orașului. Pe străzi e liniștea de dinainte. La Natha Yoga School este liniștea dintotdeauna. Podeaua nu scârțâie, oamenii nu vorbesc tare. Sunt rugată să îmi scot încălțările înainte de a intra. Regulile sunt aceleași și în spațiile MISA din București.

Natha Yoga School este, de altfel, creată după învățăturile lui Gregorian Bivolaru, cursanți de aici au participat la taberele din România sau din alte țări, unii chiar l-au cunoscut pe cel de care polițiștii nu reușesc să dea de aproape doi ani.

Sediul școlii de yoga din Helsinki este într-un bloc cu mai multe firme și apartamente de locuit. Aici urmează să-l întâlnesc pe Cristian Hallivuori, purtător de cuvânt al școlii. Mă întâmpină cu un zâmbet senin. Îmi face un tur al școlii. Lumina verii finlandeze scaldă tot etajul. Lângă intrare este o mică vitrină cu cărți sau produse fitoterapeutice de vânzare.

Într-una dintre sălile de curs există un tablou cu Gregorian Bivolaru. Și la recepție este o poză mică de-a sa, pe care o vezi doar dacă te apropii. Probabil este a recepționerului, ascunsă acolo, așa cum ți-ai pune un obiect personal pe birou, la muncă.

Istoria acuzațiilor

Mergem în biblioteca școlii. Sunt curioasă, în primul rând, să aflu legătura dintre Gregorian Bivolaru și școala de yoga din Helsinki. Mai ales că procesul în curs în Finlanda, în care românul este acuzat de trafic de persoane și abuz sexual, l-a transformat pe Gregorian Bivolaru într-un proscris.

Pe 13 septembrie 2017, liderul spiritual al MISA a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Bistrița, după un an și două luni. Fusese pedepsit de justiția din România că a recrutat în scopul exploatării sexuale o minoră română, cursantă de yoga. Când a ieșit din penitenciar, Gregorian Bivolaru le-a zis ziariștilor că de acum ”va scrie cărți”. La scurtă vreme a părăsit țara.

Începuseră problemele din Finlanda. Cinci zile mai târziu, poliția finlandeză l-a pus sub acuzare, iar pe 22 septembrie l-a dat în urmărire. Atunci a ajuns pe lista Europol cu cei mai căutați infractori.

Invitație la Paris

Procurorul-șef Yrjö Reenilä de la Parchetul Helsinki a explicat, pentru cititorii Libertatea, care este azi stadiul procesului din Finlanda.

”Ancheta poliției este încheiată în acest caz. Gregorian Bivolaru a fost pus sub acuzare la data de 18 septembrie 2017, pentru mai multe infracțiuni (trafic de persoane în formă agravată și abuz sexual). Procesul urmează să înceapă la Tribunalul din Helsinki. Potrivit legii cu privire la transparența guvernamentală și a legii cu privire la transparența procedurilor în instanțe, documentele oficiale și documentele procesuale sunt secretizate până la începerea procesului. Așadar, nu pot comenta mai mult despre acest caz”, a declarat Yrjö Reenilä.

Cristian Hallivuori este cel care vorbește în numele școlii de yoga, unde a fost cursantă tânăra care a făcut acuzațiile cu privire la Gregorian Bivolaru și care i-au atras ancheta de aici.

În școala din Helsinki, Gregorian Bivolaru nu a călcat niciodată, dar oamenii îl cunosc, iar metoda lui durează de 20 de ani, ei spunând că ”ne schimbă viața”

Procesul în desfășurare la Helsinki a plecat de la acuzațiile unei tinerei finlandeze care a declarat că a primit o invitație să-l întâlnească pe Bivolaru în Franța și abia când a ajuns în Paris a aflat că urma să fie traficată. Aceasta a povestit la televiziunea națională ce a pățit și poliția a demarat ancheta.

Victimă sau agresor

Întrebat ce crede despre acuzele aduse lui Bivolaru, Cristian caută cele mai benigne expresii pentru acuzațiile aduse. Când povestește despre ce ar fi declarat tânăra despre Gregorian Bivolaru spune doar că i s-ar fi întâmplat ”ceva rău”. ”Ceva rău” înseamnă ”trafic de persoane în formă agravată și abuz sexual”, potrivit procurorilor. Dar liniștea școlii Natha Yoga nu poate fi întinată de cuvinte atât de puternice.

Așa cum Cristian refuză să creadă că acela care l-a ajutat să-și găsească sensul în viață prin învățăturile sale ar fi capabil de așa ceva. L-a întâlnit pe Gregorian Bivolaru de două ori, dar a fost suficient ca atunci când au apărut acuzațiile să înțeleagă că de fapt este o victimă, nu un agresor. O victimă a comunismului și apoi a oamenilor regimului, rămași în structurile statului.

”Mi-e teamă ca aceste forțe să nu încerce să influențeze ancheta care se desfășoară acum și în Finlanda”, a concluzionat Cristian.

Alte sute de cursanți Natha din Finlanda, unii care nu l-au cunoscut niciodată pe Gregorian Bivolaru, continuă să practice de ani buni yoga după cursurile românului.

La fel se întâmplă și în România. Cu mai multă discreție decât pe vremuri, cursanții MISA își văd de taberele de la Costinești și Herculane și continuă să își ghideze viața după învățăturile liderului lor spiritual.

Cu toate că nu se știe unde este, Gregorian Bivolaru este foarte prezent în activitatea școlii. La evenimentele realizate de MISA cu ocazia Zilei Internaționale Yoga, 21 iunie, în program a existat și o ”conferință susținută de profesorul de yoga Gregorian Bivolaru”, și o ”Exemplificare spirituală paranormală, susținută cu o energie triplă de către profesorul de yoga Gregorian Bivolaru, având tema: Starea de Fericire”.

Este vorba de lucrări ale sale citite, înregistrate și difuzate. Poate că autoritățile nu știu unde este Gregorian Bivolaru, dar cursanții săi au răspunsul: Gregorian Bivolaru este peste tot.

„Ancheta nu privește școala de yoga, ci este îndreptată împotriva unor persoane”

– Ce este Natha Yoga School? Ce fel de activități aveți aici?

– Natha Yoga School este o școală cu sediul în Helsinki, Finlanda, dar mai avem cursuri și în alte orașe finlandeze. Aici se predă yoga în forma sa tradițională, dar adaptată vieții moderne. Activitățile principale sunt cursurile săptămânale, cursuri la care oamenii au ore de practică și teorie în fiecare săptămână. Școala Natha Yoga a fost înființată la sfârșitul anilor 90, când un profesor danez, Bogdan Kadziola, a venit aici, în Finlanda, și a predat la început Thai chi. La un moment dat, Bogdan a început să practice și yoga la Natha Yoga School din Danemarca și și-a dat seama că i se potrivește mai bine.

– Știu că Natha Yoga a făcut obiectul unor plângeri care au dus și la o anchetă. Ce-mi poți spune despre asta?

– În 2013, cel care conducea investigația a spus că ancheta nu privește școala de yoga, ci este îndreptată împotriva unor persoane. Așa că putem spune că școala de yoga nu este anchetată. Un lucru ce nu s-a spus clar în media. Din nefericire, această anchetă a pus o pată pe imaginea școlii, când, de fapt, nu are legătură cu școala. În același timp, cât de mult am putut, am ajutat anchetatorii și suntem foarte deschiși, pentru că vrem ca acest lucru să fie clarificat și nu suntem mulțumiți de faptul că s-a prelungit ancheta atât de mult. Pentru că am avut parte de articole negative în media, dar nu am avut ocazia să ne și apărăm. Și asta e situația de azi.

– Care este obiectul anchetei?

– Obiectul anchetei, din ce știm din media, face referire la niște declarații făcute public, în presă, de o singură persoană, fără ca noi să ne putem apăra, și de aici poliția a început ancheta.

– De ce s-a plâns această persoană?

– Această persoană a spus în media că l-ar fi cunoscut pe Gregorian Bivolaru și în cursul acestei întâlniri s-ar fi întâmplat ceva rău. Dar cum am spus, este unul dintre aceste cazuri pe care eu, personal, nu am cum să le verific, dacă într-adevăr l-a cunoscut pe Gregorian Bivolaru și dacă e ceva adevărat în ce a spus.

– Este același caz care l-a pus pe Gregorian Bivolaru pe lista Europol cu cei mai căutați infractori?

– Da, cred că da.

„Această imagine negativă și distorsionată cu privire la noi este o povară”

– Probabil știi despre investigația din România care îl privește pe Gregorian Bivolaru și, după acest scandal, mulți oameni au suferit din cauza acestei imagini publice create. Ați pățit la fel și în Finlanda, membrii au avut probleme cu apropiații, familiile?

– Da, sigur că aceste lucruri din media au avut efecte. Au avut reacții negative oamenii care nu ne cunosc. Am avut situații în care n-am mai putut continua anumite colaborări cu instituții și, deși totul mergea bine, aveam reacții pozitive, cum a fost colaborarea cu Primăria Helsinki, care a fost sistată apoi. Este o presiune mare dacă media vine cu o viziune distorsionată cu privire la activitățile pe care le avem.

”A fost o problemă și în școală, în special cu cei care erau la începutul cursurilor și vedeau ce spune presa, nu aveau la ce să se raporteze și au părăsit școala. Dar cei care ne cunoșteau mai bine, vedeau că nu se lega ce citeau de ceea ce se întâmplă în școală. Și acei oameni au rămas” –

Cristian Hallivuori

„Prin învățăturile lui Bivolaru, eu am înțeles ce e spiritualitatea, încotro ne îndreptăm”

– Ce înseamnă Gregorian Bivolaru pentru Natha Yoga School?

– Aici, la Natha Yoga School, am avut privilegiul de a primi învățăturile lui Gregorian Bivolaru. Gregorian Bivolaru a început să predea în urmă cu mulți ani în România și noi i-am primit învățăturile la cursurile de aici. Și chiar dacă nu este vizibil sau prezent fizic în viețile noastre de zi cu zi, îl apreciez pentru că a creat aceste învățături pe care le putem transmite mai departe, altor oameni. Iar eu văd cum îi ajută pe acești oameni. Eu, personal, văd că ceea ce a făcut prin învățăturile sale este că a reușit să adapteze tradițiile spirituale la viața de zi cu zi, modul vestic de a înțelege lumea. Și prin învățăturile sale eu am înțeles ce e spiritualitatea, încotro ne îndreptăm, lucruri pe care n-aș fi fost capabil să le înțeleg la fel de bine.

– Așadar l-ai cunoscut…

– L-am întâlnit de două ori, prima oară în 2003, în tabăra din Danemarca, și a doua oară în 2008 sau 2009, în Suedia, după ce a primit azil politic.

– Cum au fost aceste două întâlniri?

– Prima întâlnire a fost interesantă pentru că a fost prima, nu-l cunoșteam și eram intrigat să-l cunosc și să văd cine este persoana care a făcut aceste învățături. Și am fost impresionat de prezența sa în multe feluri, l-am simțit umil și generos, deschis în a-și oferi învățăturile. Și l-am simțit ca pe un om care a realizat ceva grozav, simțeai că are o prezență deosebită, ceea ce îmi doresc și eu să obțin.

– Crezi în nevinovăția sa?

– Da, sunt sigur că e nevinovat. Cu toate că e dificil să judeci o persoană pe care ai văzut-o doar de două ori, dar tot pot spune că tot ce am aflat despre el, prin școala pe care a creat-o, prin învățăturile sale, prin oamenii care l-au cunoscut personal, această imagine este total diferită de cea prezentată în presă, într-un mod distorsionat.

„Eu cred că Gregorian Bivolaru este o victimă a comunismului, el a avut probleme de când a început să predea yoga în România, iar de atunci persecuția a continuat. Azilul politic pe care l-a primit în Suedia este dovada clară persecuției” –

Cristian Hallivuori

– Ce credeți că se va întâmpla?

– Sper ca… de fapt, mi-e teamă ca aceste forțe să nu încerce să influențeze ancheta care se desfășoară acum și în Finlanda. Totuși sper să se facă dreptate în viitor.

„Cea mai mare schimbare a venit din interiorul meu”

– Cum ai ajuns la cursurile de yoga?

– Povestea mea începe cu puțin timp înainte de a veni la cursurile de yoga. Am început să mă întreb despre ce e viața, spre ce se îndreaptă, eram la o răscruce, îmi terminasem studiile și începusem să mă gândesc la ce urmează. Și atunci am început să mă întreb ce vreau cu adevărat, dacă asta e viața la care speram. Și de la aceste întrebări am realizat că trebuie să fie ceva mai mult în viață decât cunoscusem până atunci. Și a fost o experiență paradoxală, pentru că până atunci nu aveam legătură cu spiritualitatea, adică eu căutam, dar nu știam ce caut. Începusem să citesc tot felul de cărți, filosofie, și să înțeleg ce caut de fapt.

„Am început să găsesc răspunsuri din zona spiritualității. Am început să merg la o școală budistă și mi-a plăcut mult, iar apoi un prieten a ajuns la Natha Yoga și mi-a spus că aici se întâmplă tot felul de lucruri frumoase și că ar trebui să încerc și eu” –

Cristian Hallivuori

– Practic ți-ai găsit calea și viața ți s-a schimbat…

– Da, s-a schimbat în bine. Aș spune că începuse să se schimbe dinainte, dar am găsit o direcție mai bună. Viața începuse să capete sens, am început să am mai multă grijă de corpul meu. De exemplu, la școala budistă doar meditam și era foarte bine, dar în practica yoga ai grijă mai mare de corpul tău, prin posturile fizice pe care le faci. Ideea principală în practica yoga este că începi să înveți despre tine, să te înțelegi mai bine, să înveți unde să te corectezi. Așa că schimbarea cea mai mare venit din interiorul meu, nu s-a schimbat prea mult în viața exterioară.