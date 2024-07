Gruparea neonazistă The Base (Baza), fondată în 2018 în SUA şi activă în mai multe ţări, a fost inclusă vineri, 26 iulie, pe lista UE a organizaţiilor teroriste, relatează AFP, potrivit Agerpres.



„The Base este o organizaţie a extremiştilor de dreapta implicaţi în acte teroriste, fondată de Rinaldo Nazzaro în 2018”, a anunțat Consiliul UE într-un comunicat.



Odată cu includerea pe lista organizațiilor teroriste, organizaţia The Base este supusă sancţiunilor în UE, care cuprind interdicţii de călătorie și îngheţarea tuturor activelor sale din Europa, precum şi interdicţii pentru toţi cetăţenii şi toate companiile din UE de a finanţa această grupare, explică AFP.



The Base caută să „accelereze căderea guvernului american, să incite la un război rasial şi să stabilească un etno-stat alb”, a comunicat FBI în documente judiciare citate de BBC.



Rinaldo Nazzaro, cetăţean american, a creat The Base în iulie 2018 cu obiectivul de a face o reţea a naţionaliştilor radicali pregătiți pentru un conflict armat. El s-a stabilit ulterior la Sankt Petersburg şi a obţinut cetăţenia rusă, potrivit Centrului de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), cu sediul la Washington.



Membrii The Base operează în SUA şi în alte ţări, precum Regatul Unit, Australia, Canada, Suedia şi Olanda.



Proiectul Counter Extremism, o asociaţie specializată în monitorizarea grupărilor extremiste, a aflat că Nazzaro a fost angajat al Departamentului american pentru Securitate Internă între 2004 şi 2006 și a demisionat după ce şi-a dezvoltat convingerile naţionaliştilor albi.



CSIS estimează că ar putea exista riscul ca The Base „să atragă membri radicalizaţi ai armatei americane” şi ai forţelor de ordine din SUA.



Un alt centru de reflecţie, Centrul Soufan, fondat de un fost agent FBI, a precizat că Nazzaro s-ar fi lăudat că îl susţine pe liderul rus Vladimir Putin. Numele grupării reaminteşte de cel al mişcării jihadiste Al-Qaida, care are aceeaşi semnificaţie în arabă.

