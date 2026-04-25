„Taxa pe apă”: o soluție controversată

Prin introducerea „taxei pe apă” („wasserzins”), se dorește strângerea a 250 de milioane de euro anual, bani necesari finanțării unui tarif redus pentru energie electrică industrială, informează Heute. Fondurile ar putea proveni dintr-o taxă aplicată asupra hidrocentralelor amortizate.

Această propunere a stârnit deja reacții vehemente, în special din partea liderilor regionali din vestul Austriei, unde se află majoritatea acestor centrale. Dacă noua taxă va fi implementată, landuri (regiuni federale care funcționează similar județelor din România n.r.) precum Tirol și Vorarlberg, unde se află multe dintre hidrocentrale, vor fi cele mai afectate. Astfel, companiile deținute în mare parte de guvernele regionale vor suporta povara financiară. Acest lucru ar putea duce la o redistribuire a resurselor din bugetele regionale către bugetul federal, în beneficiul industriei.

„Consider că este un atac asupra finanțelor regiunii noastre, un gest de a băga mâna în buzunarul fiecărui locuitor din Vorarlberg. Sunt revoltat, așa ceva nu este acceptabil”, a declarat Markus Wallner, guvernatorul landului Vorarlberg.

Ministerele de Finanțe și Economie nu au dorit să comenteze propunerea, potrivit ORF. Totuși, dezbaterea a generat tensiuni, iar negocierile bugetare din culise sunt în toi.

Negocieri dificile

Walter Boltz, unul dintre cei mai respectați experți în energie din Austria și fostul șef al E-Control, autoritatea de reglementare a pieței de energie din această țară, a descris ideea „impozitului pe apă” ca având atât „părți bune, cât și rele”.

„Un avantaj ar fi că această taxă nu ar afecta direct prețul energiei electrice”, explică Boltz. Totuși, el avertizează că „nu este ideal să faci energia produsă în țară indirect mai scumpă”.

Walter Boltz anticipează negocieri dure între guvernul federal și autoritățile locale: „Desigur, landurile vor cere compensații financiare dacă guvernul federal dorește să încaseze mai multe taxe de la centralele aflate în proprietatea lor. Discuțiile cu guvernele regionale nu vor fi deloc ușoare”.

Ministrul Finanțelor din Austria, Markus Marterbauer, urmează să prezinte, la începutul lunii iunie, bugetul dublu pentru 2027-2028 în Parlament. În contextul acestor discuții, viitoarea „taxă pe apă” rămâne o temă fierbinte, cu implicații economice și politice semnificative.

