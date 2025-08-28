Apa pluvială, la mare preț

Omul de afaceri susține că Apavital îi impune să plătească o sumă mai mare de apă pentru apa de ploaie decât pentru apa consumată. Astfel, în factura pentru perioada 1-31 iulie, valoarea pe care o are de plătit pentru apa pluvială depășește cu mult valoarea apei potabile consumate.

Bîrnoveanu arată că Apavital percepe sume mari de bani fără să fi investit nimic, în condițiile în care firma de apă și canalizare nu preia apa de ploaie în rețea. Aceasta este condusă prin șanțuri într-un lac din apropiere.

La rândul său, reprezentanții Apavital au transmis că doar un procent de 3% din veniturile companiei ar fi din canalizarea apei pluviale.

„Dintr-o factură de 400 de lei cu TVA, pentru apă și canalizare am dat 60 de lei – corespunde unui consum de 3 mc de apă, plus canalizare. Restul de 340 de lei a reprezentat canalizare apă pluvială. M-am interesat, ei percep tariful în funcție de cantitatea de apă pe metrul pătrat de teren conform raportărilor Agenției Naționale de Meteorologie. Este un tarif perceput pentru 27 mc de apă pluvială care ar fi căzut pe terenul meu de 600 de mp unde am hala”, a afirmat antreprenorul.

Serviciu neprestat, dar facturat

În acest sens, ieșeanul a precizat că a notificat compania pentru a nu mai plăti apa de ploaie, cerând, totodată, să se verifice dacă există sistem de canalizare cu scurgere pentru apa de ploaie, însă Apavital nu a răspuns petiției sale.

„Am cerut analiza situației legate de perceperea taxei pentru preluarea apelor pluviale, aplicată în factura noastră lunară de canalizare și efectuarea unei verificări tehnice la fața locului. Apa pluvială rezultată din precipitații nu se deversează în rețeaua publică de canalizare gestionată de Apavital, pentru că există un sistem propriu de drenaj, care gestionează aceste ape în afara rețelei publice. Susțin că, în absența deversării efective a apelor pluviale în sistemul public de canalizare, facturarea acestui serviciu nu este justificată. Unde în lumea asta o firmă poate factura un serviciu pe care nu îl prestează?”, explică Bogdan Bîrnoveanu.

Ca și la prețul apei și canalizării – printre cele mai mari din țară, prețul canalizării pentru apa de ploaie este uriaș la Iași.

Compania Apavital percepe același tarif ca pentru canalizare – 8,98 de lei/mc fără TVA. În alte orașe din țară, tariful este de 1-2 lei lunar pentru fiecare gospodărie sau de 20-50 de lei pentru agenți economici.

Apavital a precizat că tariful de canalizare pentru apa pluvială este perceput, la Iași, doar de la persoane fizice și instituții.