Cu coșurile pline, zeci de ucraineni din Herson care au mers la ATB, un supermarket deschis 24/7, au așteptat la casă pentru a plăti alimentele pe care le-au luat, arată înregistrarea video publicată de Anton Gerashchenko, consilier guvernamental și fost ministru, pe Twitter.

Ucrainenii au pus în coș diverse articole, precum pâine, chipsuri, cafea și cereale.

First ATB supermarket reopens in Kherson after 8 months of occupation.



Since the city is mostly without electricity, the store also opened a charging station. pic.twitter.com/60wUynZsAq