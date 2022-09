Sute de oameni s-au adunat în fața consulatului luni seară, în timp ce în Marea Britanie avea loc înmormântare de stat a Reginei Elisabeta a II-a, depunând flori și aprinzând lumânări.

Cei îndoliați din afara consulatului au aplaudat spectacolul și și-au aprins lanternele telefoanelor, iar mai târziu mulți au scandat și au cântat „Glory to Hong Kong”.

Reporterii locali l-au fotografiat ulterior pe bîrbatul care cânta la armonică în timp ce era audiat de poliție și reținut.

Hours after the Queens state funeral, police officers have arrived outside of UK consulate and questioned a man who earlier played “Glory to Hong Kong” with his harmonica, @mingpaocom reports. pic.twitter.com/99ys6YfhuX