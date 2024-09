Majoritatea băncilor centrale ar trebui să înceapă să reducă ratele dobânzilor în cursul acestui an sau au făcut-o deja.

Banca Națională a României (BNR) a redus deja dobânzile, în vreme ce Rezerva Federală a SUA urmează să înceapă la reuniunea sa din 17-18 septembrie.

Ofertă redusă

Acest lucru oferă prețurilor locuințelor din țările dezvoltate, care se confruntă cu o ofertă redusă de proprietăți accesibile, un impuls de a crește modest.

Sondajul a fost realizat de Reuters în rândul a aproape 150 de analiști imobiliari în perioada 19 august – 3 septembrie în SUA, Marea Britanie, Germania, Canada, Australia, Noua Zeelandă, China, Dubai și India.

Acesta a arătat că prețurile medii ale locuințelor în aproape toate aceste piețe vor crește în acest an și anul viitor.

Însă, în comparație cu episoadele recente de relaxare preconizată a politicii băncilor centrale, creșterile prognozate ale prețurilor sunt modeste.

În timp ce previziunile medii au arătat că schimbarea prețurilor medii ale locuințelor în 2024 variază de la o scădere modestă de 1,4% la o creștere de aproximativ 8%, perspectivele generale au fost pozitive, analiștii îmbunătățindu-și perspectivele pentru cinci din cele nouă piețe imobiliare analizate față de acum trei luni.

Recomandări Cazul notarului care și-a înjunghiat iubita de opt ori și a ținut-o sechestrată în mașină: „Nu mai mori odată!”. De ce a beneficiat de o condamnare mai mică

Accesibilitate doar cu puțin mai bună

„Scăderea ratelor ipotecare pe multe piețe va consolida poziția aspiranților la cumpărarea unei locuințe, dar numai modest, în condițiile în care presiunile privind accesibilitatea sunt deja la limita de suportabilitate”, a declarat Matthew McAuley, director de cercetare pentru sectoarele imobiliare globale la JLL.

Aproape 80% dintre analiști au afirmat că accesibilitatea se va îmbunătăți pentru cumpărătorii primei locuințe în cursul anului următor. Restul de 24 au spus că se va înrăutăți.

Dar, având în vedere că oferta este încă limitată în majoritatea țărilor, este probabil ca mulți aspiranți la cumpărarea unei locuințe noi să rămână chiriași în anii următori și să plătească chiar mai mult pentru a închiria.

Chiriile vor crește și ele

Conform previziunilor mediane ale analiștilor, chiriile locuințelor urbane ar urma să depășească inflația de consum în următoarele 12 luni în toate țările care au fost analizate.

Statele Unite

Prețurile medii ale locuințelor din SUA ar urma să crească cu 5,4% în 2024, cu 3,3% anul viitor și cu 3,4% în 2026.

O mare parte din această apreciere a prețurilor are legătură cu proprietarii de locuințe care au blocat rate scăzute ale creditelor ipotecare pe 30 de ani, majoritatea sub 5% și unele chiar sub 3%, și care nu sunt dispuși să se despartă de locuințele lor cu oferte atât de ieftine.

Recomandări Cea mai mare cădere bursieră pentru o companie: Nvidia a pierdut 279 de miliarde de dolari din valoarea de piață, mai mult decât economiile Greciei sau Ungariei

Deși se preconizează că Fed va începe să reducă dobânzile în septembrie, lipsa unei oferte adecvate susține deja o piață în care prețurile medii ale locuințelor sunt cu mult peste vârful din era pandemică.

Australia

Prețurile medii ale locuințelor din Australia au fost prognozate să crească cu peste 6% în acest an, din nou pe fondul unei oferte restrânse, aducând prețurile medii și peste vârful pandemic.

„Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că nu anticipăm o îmbunătățire semnificativă a accesibilității, lipsa accesibilității locuințelor urmând să fie structural mai mare decât înainte de pandemie pe termen scurt și mediu”, a declarat Johnathan McMenamin, economist principal la Barrenjoey.

Noua Zeelandă

În țara vecină, Noua Zeelandă, unde prețurile au crescut cu peste 40% în timpul pandemiei, se așteaptă ca acestea să crească cu doar 1%.

India

În India, cererea de proprietăți de lux din partea persoanelor bogate ar trebui să ducă la creșterea prețurilor locuințelor în următorii doi ani. În ciuda faptului că cererea provine de la un număr restrâns de persoane înstărite într-o țară cu 1,4 miliarde de locuitori, aceasta se traduce printr-o piață considerabilă, suficientă pentru a determina o creștere a prețurilor medii ale locuințelor cu aproximativ 8% în acest an și cu 6% anul viitor.

Recomandări Ciobanii sunt disperați, pesta oilor le macină turmele: „De două luni dorm o oră pe noapte. Numa Dumnezeu știe ce e în sufletul nostru”

Germania

Piața imobiliară germană, afectată, unde prețurile locuințelor au scăzut cu 7,2% anul trecut, ar trebui să se stabilizeze în următoarele luni, cu o scădere de 1,4% în acest an, urmată de o creștere de 2% în 2025.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Un val de praf venit din deșertul Karakum ajunge azi în România. Ce regiuni vor fi afectate

Urmărește-ne pe Google News