Biroul Directorului de Informații Naționale, FBI și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitate a Infrastructurii au transmis, într-o declarație comună, că, la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, hackeri iranieni „au trimis e-mailuri nesolicitate persoanelor asociate atunci cu campania președintelui Biden, care conțineau un fragment preluat din materiale furate, nepublice, din campania fostului președinte Trump, ca text în e-mailuri”.

Reprezentanții instituțiilor precizează că nu există niciun indiciu că personalul lui Biden a răspuns vreodată acestor e-mailuri. Un oficial de campanie a declarat pentru CNN că „materialul nu a fost folosit”.

Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al vicepreședintei Kamala Harris, acum candidată democrată la alegerile prezidențiale, acesta precizând: „câteva persoane au fost vizate pe e-mailurile lor personale”.

„Am cooperat cu autoritățile competente de aplicare a legii, pentru că am fost anunțați că indivizii asociați cu campania Biden de atunci se numărau printre victimele vizate ale acestei operațiuni de influență străină”, a declarat Morgan Finkelstein, purtătorul de cuvânt al securității naționale pentru campania Harris.

„Nu avem cunoștință ca vreun material să fie trimis direct echipei de campanie; câteva persoane au fost vizate pe e-mailurile lor personale de ceea ce părea o tentativă de spam sau phishing. Condamnăm în cei mai fermi termeni orice efort al actorilor străini de a interveni în alegerile din SUA, inclusiv această activitate rău intenționată nedorită și inacceptabilă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Echipa lui Trump cere explicații de la Biden și Harris

Pe de altă parte, echipa de campanie a lui Donald Trump a afirmat că a Joe Biden și Kamala Harris „trebuie să clarifice dacă au folosit materialul piratat”, susținând că este „o dovadă suplimentară că iranienii se amestecă activ în alegeri” pentru a-i ajuta pe democrați.

În timpul unui miting de campanie de miercuri seara, la New York, Donald Trump a afirmat, fără dovezi, că Biden a fost implicat în acțiunile hackerilor, în ciuda declarației autorităților.

„Iranul mi-a piratat campania. Nu știu ce naiba au găsit. Mi-ar plăcea să aflu, nu ar fi putut fi prea interesant, dar au dat campaniei Biden. Nu pot să cred – oh, da, pot”, a spus candidatul republican.

Oficiali americani și experți privați spun că hackerii iranieni au încercat, anterior, fără succes, să pirateze campania Biden-Harris, dar activitatea dezvăluită miercuri pare a fi o altă încercare iraniană de a disemina informații furate din campania lui Trump, notează CNN.

Documente de campanie, oferite presei

Postul american a relatat hackerii susținuți de guvernul de la Teheran au furat în această vară documentele interne ale campaniei Trump și le-au oferit organizațiilor de știri. Potrivit declarației comune a instituțiilor federale, eforturile hackerilor de a trimite informații către instituțiile de presă din SUA au continuat.

Publicația Politico a relatat că, începând din 22 iulie, a primit e-mailuri care conțineau comunicări interne ale unui oficial înalt din campania lui Trump și un dosar de cercetare pe care campania l-a întocmit despre partenerul de cursă al republicanului, senatorul din Ohio J.D. Vance.

Ziarele The New York Times și The Washington Post au anunțat ulterior că și ele au primit ceva similar, inclusiv un document de 271 de pagini despre Vance din 23 februarie, etichetat drept „privilegiat și confidențial”, despre care publicațiile au spus că se bazează pe informații disponibile public.

CNN a mai relatat că hackerii iranieni au spart, în iunie, contul de e-mail al vechiului aliat al lui Trump, Roger Stone, pentru a viza personalul campaniei republicanului. Anchetatorii cred că suspecții au spart contul lui Stone și apoi l-au folosit pentru a încerca să pătrundă în contul unui înalt oficial de campanie.

Reacția Iranului

Guvernul iranian a negat acuzațiile că încearcă să se amestece în alegerile prezidențiale din SUA care au loc în noiembrie.

„Deja lipsite de orice credibilitate și legitimitate, astfel de acuzații sunt fundamental nefondate și total inadmisibile. Republica Islamică Iran nu se implică în scandalurile interne sau controversele electorale ale Statelor Unite”, a declarat Misiunea Permanentă a Iranului la ONU, pentru CNN.

Într-o audiere de miercuri în Comisia de Informații a Senatului despre amestecul străin în alegerile din SUA, directori din domeniul tehnologiei de la Microsoft, Meta și Google și-au prezentat activitatea referitoare la închiderea de conturi false create de agenți ruși, iranieni și chinezi pe platformele lor.

Însă mai mulți parlamentari din comisie și-au exprimat îngrijorarea că platformele tehnologice nu au făcut suficient în această problemă.

Foto: Hepta

