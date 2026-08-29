Plafonul mașinii produce deja electricitate

Primul prototip a fost montat pe SUV-ul electric Hongqi EHS7. În locul unui plafon panoramic obișnuit, mașina folosește celule fotovoltaice din perovskit, un material mai subțire și mai flexibil decât panourile solare clasice din siliciu. În condiții bune de lumină, plafonul poate produce până la 300 W, iar într-un an ar putea genera aproximativ 400 kWh de electricitate.

Energia nu este suficientă, deocamdată, pentru cei 80 de kilometri de autonomie despre care vorbește producătorul. Plafonul actual poate alimenta în primul rând sistemele auxiliare ale mașinii, precum climatizarea, un frigider auto sau sistemele de supraveghere folosite când vehiculul este parcat.

De ce au ales chinezii perovskitul

Avantajul principal al perovskitului este flexibilitatea. Celulele clasice din siliciu sunt rigide și mai greu de montat pe suprafețele curbate ale unei mașini. Cele din perovskit pot fi realizate mai subțiri și mai ușoare, ceea ce le face mai potrivite pentru plafon, capotă sau alte elemente de caroserie. Hongqi susține că materialul poate avea și o eficiență ridicată, iar costurile ar putea scădea pe măsură ce tehnologia ajunge la producția de serie.

Există însă și probleme de rezolvat. Perovskitul trebuie protejat foarte bine de apă, oxigen și radiații ultraviolete, iar o mașină este expusă zilnic exact acestor factori.

Următorul pas: și capota va produce curent

Planul Hongqi nu se oprește la plafon. Compania vrea să extindă celulele fotovoltaice și pe alte zone ale caroseriei, inclusiv pe capotă. Cu o suprafață mult mai mare expusă la soare, producătorul estimează că mașina ar putea ajunge să genereze până la 10 kWh într-o zi cu vreme bună. Potrivit calculelor companiei, această cantitate de energie ar putea asigura până la 80 de kilometri de autonomie.

Hongqi spune că distanța ar fi suficientă pentru a acoperi peste 85% din deplasările zilnice ale utilizatorilor din China. Practic, un șofer care parcurge zilnic distanțe mici ar putea ajunge să încarce mult mai rar mașina la priză, dacă aceasta petrece suficient timp în soare.

Ce înseamnă, de fapt, „80 km gratis pe zi”

Cei 80 de kilometri reprezintă ținta pentru o versiune viitoare în care celulele fotovoltaice ar acoperi o suprafață mult mai mare din caroserie. Și producția maximă de energie depinde de vreme, anotimp, poziția mașinii și numărul de ore în care aceasta stă în lumină puternică.

Hongqi nu a anunțat deocamdată când plafonul solar din perovskit va intra în producția de serie. Prototipul EHS7 este folosit pentru testarea tehnologiei și pentru a vedea dacă aceasta rezistă în condițiile reale în care este exploatată o mașină. Dacă testele vor fi bune, următoarea etapă este extinderea celulelor pe o suprafață mai mare a caroseriei. Abia atunci, chinezii ar putea ajunge la ținta de până la 10 kWh produși într-o zi și, implicit, la autonomia de până la 80 de kilometri fără energie luată din priză.

Constructorii auto încearcă de ani buni să transforme mașina într-o sursă de energie solară. Toyota a testat încă din urmă cu aproape un deceniu plafonuri fotovoltaice pe Prius, însă folosind celule clasice. Hongqi încearcă acum să meargă mai departe cu o tehnologie mai ușoară și mai flexibilă, care ar putea acoperi o parte mai mare din mașină. Dacă perovskitul va rezista suficient de bine în timp și va putea fi produs ieftin, o parte din energia necesară unei mașini electrice ar putea veni pur și simplu de la soarele care bate pe caroserie.

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