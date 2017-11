Producătorul taiwanez HTC a lansat U11 Plus, primul său smartphone cu ecran modern, care acoperă aproape toată suprafața frontală, așa cum au alte terminale de top, precum iPhone X sau Samsung Galaxy Note 8, cu care concurează direct.

Ecran LCD de top

Acesta are un ecran de 6 inchi cu format 18:9, însă nu este OLED, așa cum are Google Pixel 2 XL, compania rămânând fidelă tehnologiei LCD. Ecranele LCD au avantajul că prezintă mai natural culorile și nu întâmpină problemele de burn in cu care se confruntă acum Google.

Partea proastă este că acestea consumă mai multă energie și nu au culori foarte vii, așa cum au ecranele OLED de pe iPhone X de la Apple sau Samsung Galaxy Note 8.

Rezoluția este de 2.880 x 1.440 pixeli, similară cu cea a modelului LG V30, lansat la IFA de către grupul sud-coreean. De asemenea, HTC promite și suport pentru standardul HDR10, astfel că nu se pune problema calității.

Două versiuni

Procesorul este Qualcomm Snapdragon 835, însă în privința memoriei există două varietăți: cu 4 GB de memorie RAM si 64 GB pentru stocare sau cu 6 GB de memorie RAM și 128 GB de stocare.

Spre comparație, există deja telefoane cu 8 GB pentru RAM, așa cum este proaspăt-lansatul Razer Phone, care este destinat gamerilor.

Camera din spate este de 12 megapixeli, iar cea frontală de 8 megapixeli.

Baterie de 3.930 mAh

O altă parte notabilă o constituie creșterea capacității bateriei de la 3.000 mAh, cât avea HTC U11, la 3.930 mAh. Pe de altă parte, a crescut și greutatea, acesta având acum 188 de grame, față de ce 169 ale U11.

Există încărcare rapidă a bateriei, însă nu și încărcare wireless, așa cum au mai nou și iPhone 8, iPhone 8 Plus sau iPhone X.

Pe de altă parte, există Bluetooth 5, care permite conectare la căști audio. De asemenea, HTC folosește bine spațiul mai mare, integrând difuzoare cu 30% mai puternice decât cele de pe U11.

Edge Sense și rezistența la apă

De asemenea, fiind HTC, modelul vine cu tehnologia Edge Sense, prin care poți strânge marginile smartphone-ului pentru activarea anumitor funcții.

În fine, modelul este rezistent la apă, respectând standardul IP68, superior celui IP67 cu care vine modelul U11. Sistemul de operare este Android 8 Oreo. Acesta vine cu Google Assistant, dar pe lângă acesta mai sunt prezenți încă doi ”valeți” virtuali: Alexa de la Amazon și propriul HTC Sense Companion.

Preț de 799 de euro pentru HTC U11 Plus

HTC U11 Plus în varianta cu 6 GB RAM și 128 GB pentru stocare va fi disponibil din data de 20 noiembrie în Marea Britanie, la 699 de lire sterline. În Europa va costa 799 de euro, însă nu știm data de la care va fi disponibil.

HTC produce și modelul Pixel 2 pentru Google și a vândut de curând divizia care se ocupă de aceste terminale către gigantul american pentru 1,1 miliarde de dolari.