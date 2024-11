Xiaomi 14T Pro: Transformă momentele obișnuite în creații artistice

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Detalii arhitecturale și un cadru iconic: Statuia Carmen Sylva

Statuia impunătoare a reginei-poetă Carmen Sylva a fost una dintre ultimele fotografii pe care le-am făcut. Cerul albastru și lumina perfectă au fost surprinse ideal de camera ultra-wide și de modul HDR. Fiecare detaliu, de la sculptura în marmură, până la scările care duc către statuie, a fost redat cu claritate și precizie.

Spre apus: Perfecțiunea capturată la momentul potrivit

După ce am petrecut o parte din zi explorând zona Cazinoului Constanței, am așteptat apusul, care a transformat totul într-o scenă spectaculoasă. Am fotografiat o furgonetă de înghețată pe malul mării, cu un curcubeu subtil pe fundal.

Cu ajutorul funcției AI SkyScaping, am putut ajusta subtil tonurile cerului, oferind un efect artistic și un contrast perfect între culorile vioaie ale furgonetei și cerul pastelat.

Testul de noapte: Magia portului și a cerului înstelat

Am început aventura fotografică în portul Tomis, un loc plin de viață – în orice anotimp! − și cu o lumină ambientală, care mi-a oferit ocazia ideală pentru a testa modul de fotografiere pe timp de noapte al telefonului. Am surprins o scenă în care portul era iluminat de ghirlandele de luminițe ale zecilor de terase, de iahturile ancorate și reflecțiile proiectate pe apă. Cerul era plin de stele, iar camera ultra-wide de 12 MP le-a imortalizat în toată splendoarea lor.

Datorită tehnologiei Dual Native ISO Fusion Max, imaginile au ieșit clare, fără zgomot, iar culorile au rămas naturale și vibrante. Contrastul dintre luminile portului și cerul întunecat a fost perfect balansat, fără să fie nevoie de ajustări suplimentare.

Experiment artistic: Reflexii și portrete inedite

Un alt test interesant a fost realizarea unui portret cu detalii inedite, folosind tehnologia AI de pe Xiaomi 14T Pro. În port, am surprins un model în stil pirat, iluminat subtil de lumina reflectată de apă și de luna plină. Modul Master Portrait a adăugat un bokeh natural, făcând ca subiectul să iasă în evidență.

Fotografie realizata cu efectul AI Dark Moon

Această fotografie a demonstrat că AI PortraitLM funcționează suficient de bine pentru a adăuga profunzime imaginilor. Detaliile fine ale feței și ale hainelor modelului au fost surprinse în detalii exacte, în timp ce fundalul a fost estompat pentru un efect dramatic – de ce nu? 😊

Fotografia B&W: O combinație de simplitate și emoție

Am continuat testele de noapte și în alte zone ale orașului, iar una dintre fotografiile care mi-a rămas în minte este cea a unui cățeluș surprins pe o alee iluminată de felinare. În liniștea nopții, într-un oraș cu multă energie chiar și în sezonul de toamnă, patrupedul își urmează drumul, neperturbat de zgomotul lumii din jur.

Chiar dacă scena a fost una spontană, am avut timp cât să ajustez setările pe modul B&W, iar de restul s-a ocupat Xiaomi 14T Pro. Funcțiile AI au recunoscut rapid scena, iar fotografia a ieșit clară și bine expusă în decorul nocturn.

Xiaomi 14T Pro – Partenerul perfect pentru explorări vizuale

Experiența mea la mare cu Xiaomi 14T Pro a fost mai mult decât satisfăcătoare. De la peisaje spectaculoase, la detalii arhitecturale și momente neașteptate, telefonul mi-a fost alături să experimentez pe îndelete, în toate condițiile. Modul de noapte, tehnologia AI avansată și capacitățile de editare intuitivă oferă o experiență completă pentru oricine dorește să creeze imagini memorabile, fără eforturi complicate.

Performanță și autonomie remarcabile

Pe lângă experiența foto, am apreciat și performanța generală a telefonului. Procesorul MediaTek Dimensity 9300+ asigură o funcționare fluentă, indiferent de aplicațiile folosite. Ecranul AMOLED CrystalRes de 6,67 inci oferă culori vii și o claritate deosebită, iar rata de reîmprospătare de până la 144 Hz face ca totul să se miște lin.

Bateria de 5000 mAh mi-a permis să folosesc telefonul intens, fără grija că se va descărca rapid. Iar când a fost nevoie să-l încarc, tehnologia 120W HyperCharge a fost o adevărată surpriză, aducând bateria la 100% în doar 19 minute. Încărcarea wireless de 50W este un plus care adaugă comoditate în utilizare.

Design elegant și rezistent

Telefonul are un design plăcut, cu un cadru metalic și o ramă subțire de 1,7 mm. Se simte bine în mână și arată premium. Certificarea IP68 pentru rezistență la apă și praf îmi oferă încredere că poate face față și unor condiții mai puțin ideale.

Disponibilitate și oferte speciale

Xiaomi 14T Pro este disponibil în culorile Titan Gray, Titan Blue și Titan Black, la prețul recomandat de 4299 Lei (12GB + 512GB). Dacă sunteți interesați, puteți afla mai multe detalii pe pagina oficială Xiaomi 14T Pro.

Experiența cu Xiaomi 14T Pro mi-a demonstrat că fotografia de noapte nu mai este rezervată doar profesioniștilor sau echipamentelor scumpe. Cu acest smartphone am reușit să capturez și să editez imagini impresionante, să experimentez și să-mi exprim creativitatea, totul într-un mod simplu și accesibil. Dacă sunteți în căutarea unui telefon care să vă ofere performanță, funcții avansate de fotografie și un design elegant, Xiaomi 14T Pro merită cu siguranță atenția voastră.

Notă: De Black Friday, modelul Xiaomi 14T este disponibil în oferta Altex începând cu 30 octombrie și în oferta eMag începând cu 8 noiembrie. Este o oportunitate excelentă pentru cei care doresc să se bucure de tehnologie de vârf la un preț avantajos.

