Când toată lumea e obligată să taie costuri, IGPR virează zeci de mii de euro în conturile unor companii de turism care să ofere servicii de transport aerian.

Conform documentației publicate pe platforma de achiziții publice, acordul-cadru vizează bilete de avion către nu mai puțin de 164 de țări, reflectând amploarea activităților internaționale în care este implicată Poliția Română.

Lista destinațiilor include atât capitale europene, cât și zone mai puțin obișnuite pentru astfel de deplasări.

Printre acestea se regăsesc orașe precum Bangui (Republica Centrafricană), Mogadishu (Somalia), Bamako (Mali), Niamey (Nigeria), Bogota (Columbia), Hanoi (Vietnam), Seul (Coreea de Sud), Johannesburg (Africa de Sud) sau Havana (Cuba).

Lotul Elveția: Zurich, Geneva, Berna, Basel

Totodată, există și destinații frecvent utilizate în spațiul european. De exemplu, pentru Bruxelles, IGPR a estimat în acordul-cadru până la 250 de bilete de avion, iar pentru Amsterdam până la 220 de bilete, ceea ce indică o activitate constantă în relația cu instituțiile europene și partenerii internaționali.

Libertatea a solicitat un punct de vedere oficial din partea IGPR pentru a clarifica modul de utilizare a acestui contract.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Foto: Poliția Română
Reprezentanții instituției au precizat că „Poliția Română nu are obligația de a achiziționa numărul total de bilete și nici bilete pe toate rutele prevăzute în acordurile-cadru, ci doar pe rutele și în cantitățile necesare fiecărei misiuni în parte cu obligația de a nu depăși numărul total agreat de bilete pe aceeași rută din acordul-cadru”.

Aceștia au explicat că, în practică, „pentru achiziția de bilete de avion aferente participării personalului Poliției Române la misiuni în străinătate, atunci când e necesar, sunt încheiate punctual contracte subsecvente”.

Patru din cele mai scumpe opt loturi ca valoare totală sunt către destinații din Elveția (Zurich, Geneva, Berna, Basel), toate având un cost mediu de 900 euro/bilet.

Cum s-au stabilit rutele pentru Poliția Română

În ceea ce privește includerea unor destinații mai puțin obișnuite, IGPR a subliniat că acestea sunt stabilite pe baza unei analize a misiunilor din anii anteriori și a necesarului estimat la nivelul tuturor structurilor instituției.

„Rutele și necesarul de bilete sunt stabilite la nivelul Poliției Române în urma evaluării situației misiunilor din anii anteriori și a centralizării necesarului previzionat al tuturor structurilor centrale și teritoriale”, au transmis oficialii.

Imagine din 2016 cu o misiune a Poliției Române în Congo
Completând răspunsul cu: „Astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor de deplasare internațională și să acopere, pe cât posibil, exhaustiv, destinațiile principale (de regulă capitalele de state), ținând cont de dinamica și gradul ridicat de impredictibilitate a misiunilor, având în vedere perioada lungă – 2 ani – de aplicabilitate a fiecărui acordului-cadru”.

Pentru ce se folosesc mii de bilete de avion?

Referitor la volumul ridicat de bilete prevăzut în documentație, reprezentanții Poliției Române au explicat că instituția desfășoară constant activități internaționale.

„Activitățile de relații internaționale, respectiv deplasări ale personalului propriu în străinătate la autoritățile omoloage sau instituțiile/agențiile Uniunii Europene ori internaționale, pentru participarea la activități operative, misiuni de patrulare, vizite de studiu, cursuri, proiecte, conferințe, seminarii etc”, se mai arată în răspunsul pentru Libertatea.

Cele mai scumpe destinații per bilet sunt pentru Bangui (Africa Centrală), Beijing (China) și Hanoi (Vietnam), toate având un cost estimat de 2.800 euro/bilet.

„Business Class” pentru șefi?

Conform anunțului publicat există loturi specifice marcate cu „Business”. Interesant este că aceste loturi sunt foarte mici (maximum 5-10 bilete), posibil rezervate exclusiv pentru conducere sau delegații de rang înalt.

  • Bruxelles: 1.500 €/bilet (față de 800 € la economic)
  • Paris: 1.100 €/bilet (față de 700 € la economic)
  • Viena: 800 €/bilet (față de 450 € la economic)

Zonele de conflict și misiunile speciale

Prezența unor orașe precum Bagdad (Irak), Kabul (Afganistan) sau Mogadishu (Somalia) în listă indică participarea polițiștilor români la misiuni internaționale de menținere a păcii sau cooperare polițienească sub egida ONU/UE.

27 noiembrie 2014 - soldați NATO inspectează o mașină a ambasadei britanice luată la țintă pe drumul dintre Kabul și Jalalabad Foto: Profimedia
De exemplu, pentru Mogadishu, se estimează 10 bilete „one way” (dus) la 1.200 euro, dar și 10 bilete „one way” (întors) la 1.400 euro.

În plus, există un lot special de 40 de bilete pentru ruta Bruxelles – Amsterdam (doar dus), la 400 €/bilet. Este singura rută din listă care nu include Bucureștiul.

Având în vedere distanța mică dintre cele două orașe (aproximativ 200 km, care se parcurg rapid cu trenul sau mașina), prețul de 400 € pentru un zbor „one-way” pe această distanță pare extrem de ridicat pentru un buget de stat.

Cum arată cele mai scumpe loturi

  • Bruxelles (Belgia) » 200.000 lei
  • Amsterdam (Olanda) » 154.000 lei
  • Zurich (Elveția) » 153.000 lei
  • Geneva (Elveția) » 153.000 lei
  • Berna (Elveția) » 108.000 lei
  • Oslo (Norvegia) » 90.000 lei
  • Paris (Franța) » 84.000 lei
  • Basel (Elveția) » 63.000 lei
  • Ankara (Turcia) » 56.000 lei
  • Varșovia (Polonia) » 56.000 lei

Cine a câștigat pachete până acum?

O singură firmă, S.C. BBook Bed and Breakfast SRL, a adjudecat o parte uriașă din loturile mari (Barcelona, Amsterdam, Varșovia, Frankfurt, Dublin, Viena etc.).

Aceasta pare să fie partenerul principal pentru rutele europene de volum, în timp ce Olimpic International Turism pare să fi luat loturile pe rutele „tradiționale” (Turcia, Italia, Spania).

Și câteva curiozități legate de prețurile unor bilete.

  • București – Chișinău: un bilet dus-întors este estimat la 450 euro
  • București – Amsterdam: un bilet dus-întors este estimat la 700 euro
  • București – Washington DC: un bilet costă 1.800 euro
  • București – Bangui (Republica Centrafricană): un bilet dus costă 2.800 euro
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
