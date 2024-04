Imagini cu resturi de drone și rachete care au căzut în orașele israeliene din sudul țării. Un fragment a aterizat în Marea Moartă, lângă plajă

Benny Biton, primarul orașului Dimona (33.000 de locuitori), situat la 30 de kilometri vest de Marea Moartă, a recunoscut că „nu ne așteptam la așa ceva. Au fost 30 de interceptări deasupra orașului, dar vreau să liniștesc pe toată lumea. Nimeni nu a fost rănit în urma căderilor de resturi”.

„La 21.30 am deschis toate adăposturile, fără excepție. Eu personal, împreună cu șefii de complexe, am răspuns la linia telefonică municipală pentru a-i liniști pe locuitori. A fost puțină panică, dar am depășit toate lucrurile. Oamenii se tem și este complet natural”, a adăugat edilul, într-un interviu pentru Yedioth Ahronoth.

„Dacă pentru cum au reacționat pe 7 octombrie 2023, la atacul Hamas, nu meritau niciun cuvânt bun, acum IDF și guvernul israelian merită felicitări. Toate dronele și rachetele au fost doborâte. Oricum, nu am închis un ochi toată noaptea”, a afirmat Bitton.

Dimona a fost, probabil, o țință a atacului iranian din Israel. La 10 kilometri sud-est de oraș se află Centrul de Cercetări Nucleare Shimon Peres, cunoscut ca „Reactorul din Dimona”.

De asemenea, în orașul Arad, 20 de kilometri vest de Marea Moartă, au căzut resturi de drone. Un fragment a aterizat pe o casă din districtul beduinilor, iar o fetiță a fost grav rănită și se zbate între viață și moarte într-un spital din Beer Sheva.

Un fragment de rachetă a căzut în Marea Moartă, pe o plajă din stațiunea Ein Bokek.

Fragment de rachetă, în Marea Moartă. Foto: mako.co.il

De asemenea, în nord, locotenent colonel Uri Kellner, șeful Consiliului Regional Golan, a subliniat că „aproximativ 30 de rachete au fost lansate din Liban”.

„IDF trebuie să treacă granița și să elimine amenințarea Hezbollah. Este pentru prima dată în aproape 50 de ani când cetăţenilor li se cere să stea în case, iar inamicul încearcă să ne facă rău și să ne distrugă comunităţile”, a afirmat oficialul.

Foto: ynet.co.il

