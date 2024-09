În înregistrarea video distribuită pe contul oficial al Societății Semilunii Roșii Palestiniene (PRCS) pe rețeaua de socializare X, un grup de oameni, inclusiv personalul medical, pot fi văzuți luminând zona cu lanternele telefoanelor mobile și trăgând cuplul de sub dărâmături.

Operațiunea de salvare a avut loc duminică.

Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional:

🚨The PRCS EMS teams managed yesterday night to rescue a man and his wife alive from under the rubble after their house was bombed in the Um Zaher area in central #Gaza. Unfortunately, their 22-year-old son was martyred in the incident. They were transported by ambulance 🚑 to… pic.twitter.com/FPHtmqgGKH