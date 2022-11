„Trăim literalmente într-o mlaștină”, afirmă Kit, un soldat de 30 de ani. „Când am fost ieri la spital, arătam ca un morman mare de noroi”, explică el

Din ce în ce mai mulți soldați se îmbolnăvesc, mulți suferind de așa-numitul „picior de șanț”, o infecție a picioarelor, produsă de un cumul de factori: condiții insalubre, frig și umezeală.

Dacă picioarele rămân multă vreme în bocancii umezi, membrele devin inflamate. Lăsat netratat, „piciorul de șanț”, de care au suferit în masă soldații din Primul Război Mondial, se poate cangrena, iar boala poate fi fatală.

„Infanteria e în centrul oricărei armate. E normal să suferim cel mai mult”

„Cizmele soldaților sunt mereu ude”, explică un alt militar, de 24 de ani, poreclit „Taller”, care luptă într-o unitate specială în Donbas.

Întrebat despre probleme cu picioarele, soldatul e stoic: „Infanteria este în centrul oricărei armate și suferă mult”.

Imaginile de pe linia frontului sunt teribile: soldați cu haine ude, cu bocancii în mâl sau culcați pe paturi improvizate pentru a nu sta direct în noroi.

„În timp ce civilii ucraineni se confruntă cu probleme cu electricitatea, căldura și rețeaua în majoritatea regiunilor, apărătorii noștri din Bahmut luptă pentru libertatea Ucrainei în astfel de condiții”, a scris și Anton Gherașenko, consilier în cadrul Ministerului ucrainean de Interne.

De la retragerea armatei ruse din Herson, din sudul Ucrainei, la începutul acestei luni, Donbassul a devenit principalul teatru de lupte.

Linia frontului se află la periferia orașului Bahmut, unde șiruri de piese de artilerie ucraineană și tancuri se aliniază în peisajul gri.

„Rușii sunt ca zombi. Tragi în ei, dar vin din ce în ce mai mulți”

Kremlinul și-a dublat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei, folosind drone și rachete de croazieră pentru a distruge centrale electrice.

Alimentarea se întrerupe din ce în ce mai des. Iar spitalele de lângă linia frontului se bazează pe generatoare pentru a îngriji soldații și civilii.

Condițiile meteo nefavorabile nu au împiedicat trupele ruse să atace. „Rușii sunt ca niște zombi. Tragi în ei și vin din ce în ce mai mulți”, spune Kit.

Pentru a sprijini soldații ucraineni pentru iarnă, voluntarii au înființat tabere mari cu provizii de ajutor donate lângă front.

„Unguentele pentru ameliorarea durerii, la mare căutare”

„Hainele calde sunt la mare căutare, la fel ca și lenjeria, medicamentele împotriva gripei, ceaiul medicinal și unguentele pentru ameliorarea durerii”, spune Slava Kovalenko, care lucrează la unul dintre aceste depozite din orașul Sloviansk.

Săptămână de săptămână, el distribuie mii de kilograme de îmbrăcăminte, medicamente, lumânări și conserve.

