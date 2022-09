Fotografiile misiunii Dart, care a costat, de 325 de milioane de dolari, au fost combinate în două animații colorate time-lapse care arată apropierea navei spațiale și apoi luminozitatea momentului coliziunii.

Alături de animații, care au fost postate pe site-ul web al NASA joi, există o serie de imagini statice înainte și după, care arată impactul și vârfurile vii ale ejectelor, materialul de suprafață stâncos de pe asteroid aruncat de forța coliziunii.

This was also the first time Hubble and @NASAWebb looked at the same target at the same time!



With both Hubbles visible-light view of this event and Webbs infrared view, scientists will learn more about the DART impact and Dimorphos. pic.twitter.com/k3BbOsfFYr