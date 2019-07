Neversea, festivalul de la malul mării care dă peste cap viața litoralului și a constănțenilor, aduce pe plaja Modern zeci de mii de oameni dornici de distracție.



Au fost câte 50-60 de mii de participanți pe seară. Care au intrat la concrete, au stat pe plajă, au băut, au mâncat, au dansat. Organizarea unui astfel de festival e o industrie, dar a cărei funcționare nu ar fi posibilă fără voluntari.



1.200 de persoane au lucrat gratuit anul acesta pentru ca Neversea să se desfășoare în condiții bune!

Voluntarii de la festivalul NeverSea

Sunt peste tot. Unii vin cu o săptămână înainte și lucrează la decor, la amenajarea spațiului, aranjează spațiile, pictează. Sunt apoi mereu prezenți la check in, la info point, în spatele scenei, rezolvă imediat dacă apar probleme cu biletele, cu brățările de acces, semnalează dacă sunt probleme, ajută publicul și artiștii deopotrivă.

1.200 de voluntari au fost recrutați anul acesta pe baza câtorva condiții.



Una a fost vârsta minimă: 16 ani.

A doua, o adeverință de la medicul de familie că sunt apți de muncă.

Și a treia și cea mai importantă, să vrea să ajute fără a primi nimic în schimb.

De fapt, primesc. Într-o cheie mercantilă, primesc acces la festival, apă și sandwich-uri. Contează, sigur, dar cei mai mulți dintre cei cu care am vorbit au pomenit în primul rând despre experiența pe care o deprind lucrând la organizarea unui festival de o asemenea anvergură și în al doilea rând despre satisfacția de a ajuta.

Nu transport, nu cazare

De recrutarea voluntarilor se ocupă o echipă… de voluntari din Cluj. Au început cu Untold, s-au extins firesc spre Neversea. Sunt câțiva tineri care fac asta cu pasiune și au căpătat deja experiență. Totul începe cu câteva luni înainte, în momentul în care anunță… ”se caută voluntari pentru…”.

Primul pas e completarea unui formular online. În cazul minorilor, el trebuie însoțit de acordul părinților. Urmează interviul telefonic, în care recrutorii încearcă să se dumirească de motivele voluntarilor și le transmit detalii despre cerințele de bază, despre activitățile specifice, despre program. Li se spune ce primesc – acces, apă, mâncare – și ce nu – nu decont transport, nu cazare. E voluntariat, nu job.

Din cei aproape 1.800 de voluntari înscriși anul acesta la Neversea, 1.200 au ajuns să muncească efectiv la festival.

„Acum zece ani lucram zi-lumină și nu înțelegeam nimic din ce se întâmpla în jur”

Tudor, unul dintre managerii echipelor de voluntari

”Voluntarii vin la Constanța cu maximum o săptămână și cu minimum două înainte de a începe festivalul”, ne explică Tudor Ocnea.

El e din Cluj și e unul dintre coordonatorii festivalului. Face parte din nucleu și deja are experiență. El explică și cum sunt organizați oamenii – pentru că anul acesta au fost mulți, au putut avea ture de câte 6 ore – și povestește și despre trainingurile care s-au făcut înainte, pe grupuri, la Casa de Cultură din Constanța.

Principala lor motivație este că vor să fie parte a unei echipe și să vadă, să simtă ce se întâmplă în inima unui astfel de festival. E o implicare în comunitate, spune bărbatul.

El explică și că, în timp, voluntarii au învățat și cum să îi motiveze mai bine pe alți voluntari. ”Sigur, sunt mulți care se înscriu, pentru că e o ocazie extraordinară de a asista la concerte cumva gratis. Pentru ei, și pentru toți, de altfel, încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul, să muncească, dar să aibă și timp de distracție. Nu mai e ca acum 10 ani, când noi, voluntarii, munceam zi-lumină și nu înțelegeam nimic din ce se întâmpla în jur. Ne adaptăm, evoluăm și astfel voluntariatul devine mai atractiv pentru cât mai multe persoane”, a mai spus Tudor.

Experiența de voluntar

Andrei Varga e tot clujean și e ”coordonator voluntari”. La 23 de ani are deja 8 ani de experiență în voluntariat. ”Aș putea spune că, făcând asta, aproape că am învățat mai multe decât în anii de școală. Am învățat ce presupune organizarea unui mare eveniment, câți factori sunt implicați, am învățat cum să lucrez cu oamenii, cum să-i organizez, cum să manageriez un conflict”, explică Andrei.

Andrei Varga (în dreapa imaginii), coordonator echipă, alături de Radu Ștefan Cristea, voluntar al al doilea an de Neversea. Radu e student în Irlanda

El face voluntariat de când era în clasa a noua.

Voiam să ajut oameni. Nu mi-am imaginat atunci cât de mult o să-mi folosească asta și la dezvoltarea personală.

Anul acesta, Andrei are în coordonare o echipă de la check in.

”Ne asigurăm că în spațiul de festival intră oamenii care au plătit, depistăm eventuale fraude cu brățări. Necesită atenție, abilitate, dar și răbdare”.

Voluntarul profesionist admite că există și tineri care se înscriu pe listele de voluntari doar pentru că vor acces liber la festival, iar aceia sunt ușor de identificat pentru că sunt ”neserioși”.

”Nu-i dăm afară. Pur și simplu încercăm să-i integrăm în echipă, să-i motivăm, încercăm să le explicăm importanța muncii noastre”, spune Andrei. ”Și uneori reușim. Unii dintre ei au revenit!”

Un pas spre o altfel de deschidere spre lume

Alex, unul dintre cei 1.200 de voluntari de la NeverSea

Alex are 19 ani, e din Tulcea și e student la Academia Navală Constanța. E prima oară voluntar la Neversea, dar a mai făcut voluntariat în orașul lui.

„Mare câștig pentru mine e că am întâlnit oameni frumoși. E important că înveți să comunici cu cât mai multe tipuri de oameni, dar ai și satisfacții extraordinare când realizezi că ajuți alți oameni. Recomand tuturor să facă măcar o dată voluntariat la un astfel de eveniment. E un pas spre o altfel de deschidere spre lume”.

”Am evoluat din punct de vedere al relațiilor umane”

Radu Ștefan Cristea are 20 de ani, e constănțean, dar face facultatea de inginerie mecanică în Irlanda. A venit în vacanță, dar s-a înscris imediat și pe lista de voluntari.

”A fost și anul trecut la Neversea. Fac voluntariat din liceu, fac și în Irlanda la facultate. Pentru mine e important să știu că sunt o parte din angrenajul ăsta de oameni care fac eforturi ca festivalul să iasă cât mai bine. După anul trecut, mi-am dat seama că experiența căpătată aici mi-a folosit din cel puțin două puncte de vedere: am evoluat din punct de vedere al relațiilor umane și am învățat să-mi manageriez mai bine timpul”, spune Radu.

”Înveți să fii mai răbdător”

Teodora are 19 ani, e din Galați. Studentă la Politehnică în orașul natal, făcuse deja diverse activități de voluntariat pe plan local, la bibioteca orașului sau la concerte. Dar a vrut să fie și parte a unui eveniment mai mare și mai complex.

„Am venit opt colegi, prieteni. Am fost și la concerte, dar nu acesta e motivul pentru care sunt aici. Vreau să lucrez în echipă, mi se pare important. E important să ajuți oameni, oricum ai face-o. La nivel personal, înveți lucruri care îți vor folosi. Înveți să fii mai răbdător, mai descurcăreț, înveți să comunici. Toate astea folosesc în viață, ție, dar și altora”.





