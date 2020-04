De Denisa Dudescu,

Autorizația de construcție pe străzile Matei Millo numărul 5 și 6 a fost emisă cu încălcarea PUZ-ului și a dispozițiilor legale în vigoare, iar Prefectura București nu a întreprins nici o măsură pntru suspendarea autorizației de construire, se arată într-un răspuns al Inspectoratului de Stat în Construcții, oferit Cristinei Nan. Chiar și așa, munca pe șantier se face pe repede-înainte.

Oamenii care locuiesc pe Calea Victoriei înghit zilnic cantități uriașe de praf și sunt nevoiți să trăiască cu zgomotul produs de utilajele care lucrează până noaptea târziu. În imaginile trimise redacției de Cristina Nan, se poate observa cum toate lucrurile din casă se cutremură. Femeia tușește încontinuu din cauza prafului și este nevoită să stea cu geamurile închise.

Muncitorii șantierelor umblă cu echipamentele necurățate și sunt agresivi cu locatarii.

Dezvoltatorul care se ocupă de șantiere spune că lucrările nu trebuie să înceteze, pentru că nu trebuie să fie afectată economia națională. În schimb, viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a declarat că Primăria Capitalei a închis toate șantierele pentru a nu pune în pericol sănătatea cetățenilor.

Cristina Nan este avocată și locuiește de ani buni într-un apartament de pe Calea Victoriei, iar de câteva luni trăiește un adevărat calvar, în zonă sunt două șantiere, unde se lucrează la foc continuu. Muncitorii încep lucrul cu noaptea în cap și termină noaptea târziu. Nimic nou până aici, însă de când România a intrat în stare de urgență mai multe șantiere și-au închis activitatea pentru a nu-i pune în pericol pe oameni; nu același lucru s a întâmplat și în mijlocul Capitalei.

“Escavează pământul de zici că e sfârșitul lumii”

După ce au fost date Ordonanțele Militare continuă munca pe șantiere cu o poluare maximă: sunt emise particule praf, se răscolește mucegaiul. Escavează pâmântul de zici că vine sfârșitul lumii. Nu putem respira în casă, stăm cu geamurile închise. Pe lângă riscul de a mă îmbolnăvi de coronavirus, îmi e teamă să nu dezvolt un astm, o alergie sau o boală de plămâni. Mi se cutremură tot în casă. Am avut 4 ore în care nu puteam să mă așez pe scaun pentru că făceam atac de panică, să simți că e cutremur 4 ore nu știu cine să suporte. Cristina Nan, pentru Libertatea:

De asemenea, în urma unui control efectuat de Inspectoratul de Stat în Construcții, s-a constatat că autorizația de construcție s-a făcut cu încălcarea PUZ-ului.

Răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcții

De câteva zile, muncitorii lucrează la foc continuu și nu respectă orele de odihnă. Cifele cu beton circulă pe Calea Victoriei și Ion Câmpineanu până la ore târzii în noapte și se toarnă beton pe bandă rulantă.

Muncitorii care lucrează în afara orelor de program, sancționați doar pentru tulburarea liniștii publice

“Nu respectă nimic, eu vineri noaptea am chemat poliția de 3 ori. La ora 12, 1 și 2, noaptea, pentru că se turna beton într-un ritm amețitor. După ce am intrat în Starea de Urgență lucrează de zici că a dat dracul în ei. La stresul pandemiei se adaugă stresul zilnic. Trebuie să mă închid într-un buncăr sau să mă mut la mama, care îmi spune zilnic: vrei să mori acolo? Eu am biroul aici, ce să fac, unde să mă duc?”

Muncitorii au fost amendați de poliție pentru: tulburarea liniștii publice doar cu o amendă de 1000 de lei fiecare. Femeia a trimis numeroase sesizări la instituțiile statului, dar și la firma care se ocupă de lucrări.

“Noi avem acolo două șantiere și ambele sunt funcționale. Am luat măsuri de prevenire a virusului, le-am trimis vecinilor aceste lucruri, avem program scurt, ca să nu deranjăm, nu lucrăm în weekend, lucrăm doar de la 8 dimineața și până la 20. Am redus programul pentru că acum, fiind foarte multă lume în izolare la domiciliu, este un disconfort în plus. Zgomotul care este pe orice șantier este amplificat acum și de faptul că oamenii stau în case,” a declarat Geo Mărgescu, CEO Forte Parteners,pentru Libertatea.

Muncitorii umblă cu echipamentele necurățate și aruncă gunoaiele pe unde apucă

Deși a spus că a fost redus programul de lucru al muncitorilor, în teren lucrurile stau diferit. Muncitorii continuă să lucreze și în afara orelor stabilite. Cristina Nan mai spune că angajații de pe șantier nu țin cont de regulile de igienă, merg la magazine cu hainele necurățate, consumă alimentele în Parcul Crețulescu și aruncă gunoaiele pe stradă.

În schimb, CEO Forte Parteners susține că angajații respectă toate măsurile.

"În fiecare dimineață când angajații vin la muncă, dar și când pleacă, le luăm temperatura. Le luăm declarații și îi întrebăm unde au fost în ultimele 14 zile. Avem distanță de cel puțin un metru între muncitorii de pe șantier. Ne-am luat toate măsurile necesare ca să continuăm activitatea. Au dispenser, unde se spală pe mâini".

Primăria a închis toate șantierele Municipalității, însă șantierele private nu își suspendă activitatea

Un răspuns a venit și din partea Primăriei București.

“Nu este un șantier al Municipalității, este un șantier privat. Noi am rugat guvernul României în ordonanțele pe care le dau de la episod la episod să prevadă și chestiunea asta. În tot Bucureștiul se întâmplă chestia asta, nu mai există trafic, nu mai există zgomot de fond, toate șantierele devin acum foarte vizibile. Este o chestiune pe care noi nu o putem reglementa. Ceea ce a ținut de noi și este de evidență este că primarul general al Capitalei a dispus închiderea tuturor șantierelor în care municipiul București își desfășura activitatea”.

Geo Mărgescu a spus pentru Libertatea și motivul pentru care nu a închis șantierul.

“Mi se pare foarte important, în acest moment, să continue economia națională, nu să o blocăm cu totul. Altfel, s-ar putea să fie mai grave consecințele economice, decât cele medicale”.

Cei care coordonează lucrările de pe șantierele de pe strada Matei Millo numerele 5 și 6 sunt cei de la Forte Parteners. Pe Calea Victoriei se vor ridica mai multe clădiri de birouri, potrivit proiectului urbanistic, lucrările au început în urmă cu un an și termenul final este până în mai 2020.

Femeia a făcut sesizări la numeroase instituții, însă nimeni nu a oferit un răspuns. De asemenea a sunat și la numerele de telefon puse la dispoziție de Direcția Publică de Sănătate, însă nu a reușit să ia legătura cu nimeni.

Modul în care sunt desfășurate lucrările de construcție din centrul Capitalei poate fi urmărit în filmulețul de mai jos.

