De Flavius Toader,

Incendiul a cuprins clădirea la primele ore ale zilei de duminică, în Anaj Mandi, Delhi, într-o zonă cu multe străduțe strâmte, care au îngreunat accesul mașinilor de pompieri.

Zeci de muncitori dormeau în interiorul clădirii cu mai multe etaje și au fost luați pe nepregătite.

Bilanțul comunicat de autorități este sumbru: cel puțin 43 de morți.

Death toll rises to 43 in #Delhi fire incident, according to police. pic.twitter.com/FAYd3LNoOB