Incendiu la un tren de persoane într-o gară din Timişoara

Un incendiu a izbucnit, duminică seara, la un tren Regiotrans, la compartimentul motor, în Gara Ronaţ din Timişoara.

Călătorii unui tren care abia plecase din Timișoara s-au speriat duminică seară când au observat că iese fum din zona locomotivei.

Mecanicii trenului au oprit garnitura în stația Ronat și au solicitat intervenția pompierilor.

Cele doua vagoane ale trenului, în care se aflau, scrie opiniatimisoarei.ro, 25 pasageri, au fost decuplate, iar oamenii au coborât în siguranță din ele.

„ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un tren Regiotrans, la compartimentul motor, in Gara Ronat – Timisoara. Au fost decuplate 2 vagoane, in care se aflau 25 calatori care s-au autoevacuat in siguranta. La locul interventiei s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autocisterna, o autosanitara SMURD si echipaje din cadrul Politiei Transporturilor. Nicio persoana nu a necesitat îngrijiri medicale„, au transmis reprezentantii ISU Timis.