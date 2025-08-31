O locomotivă care tracta 15 vagoane de călători a luat foc în gara Palas din Constanța

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” Constanța a confirmat că locomotiva a fost decuplată de vagoane pentru a preveni extinderea incendiului.

Pompierii au intervenit cu substanță pulbere pentru a stinge flăcările. Potrivit sursei citate, niciun pasager nu a necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului Palas, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD B2 Port.

Potrivit autorităților, la momentul izbucnirii incendiului, în tren se aflau aproximativ 1.000 de persoane. Aceștia încă se afla la locul incidentului și așteaptă sosirea unei alte locomotive pentru a continua deplasarea.

Știre în curs de actualizare

