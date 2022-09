Flăcările au cuprins restaurantul Hongyu Xiaoyoubing în jurul orei locale 12:40, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri. Incendiul a fost stins după circa două ore, la ora locală 15:00.

Alte trei persoane au suferit răni grave și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit canalului de televiziune de stat CCTV din China, mai mulți clienți se aflau în interiorul localului în timpul prânzului când a izbucnit incendiul. Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini care arată un fum gros și flăcări care se revarsă din clădire.

#Jilin #China🇨🇳- At least 17 people killed and three injured after fire erupts at the Hongyu Small Oil Cakes Restaurant on Yiju Road in #Changchun, local officials have said with cause of incident under investigation (📹新唐人大陸新聞) pic.twitter.com/ldkDenHPxW