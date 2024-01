Peste 50 de pompieri au intervenit pentru a ține sub control incendiul de pe Fox Street, izbucnit sâmbătă în jurul orei 14:20 GMT.

No Doubter Liverpool



Huge fire rips through Liverpool construction site as blazing inferno seen across city yesterday. What a huge fire.



But also shows these construction fires happening all over right now



pic.twitter.com/Ob4wGWF80X — Kyle.Taylor (@livingbyyyz) January 28, 2024

Echipajele au stins pricipalul focar al incendiului în trei ore și au lucrat peste noapte pentru a se asigura că restul focarelor nu se reaprind.

Serviciul de pompieri și salvare din Merseyside a anunțat că lucrează împreună cu poliția din Merseyside pentru a stabili cauza incendiului.

Huge fire in Liverpool with smoke drifting along the Mersey. Hope everyones ok 🙏 pic.twitter.com/3TnCQxgLzL — David Randles (@DavidRandles) January 27, 2024

Pompierii au precizat că nu au fost raportate victime, dar zona locală a fost evacuată din cauza îngrijorărilor legate de prăbușirea clădirii cuprinse de flăcări, despre care se crede că era abandonată.

În urma incendiului, coloane uriașe de fum au ajuns deasupra centrului orașului Liverpool.

Large fire broken out in a building on Fox Street in Liverpool, England 🇬🇧



Disaster_News pic.twitter.com/SWNi7zuQgx — Jack Straw (@JackStr42679640) January 27, 2024

Locuitorii din zonă au povestit că au simțit căldura de la distanță, iar fanii fotbalului au putut vedea fumul deasupra stadionului Goodison Park, în timp ce Everton înfrunta Luton Town în Cupa Angliei.

Jose Garcia, care locuiește în Merseyside de 20 de ani, a declarat că a fost „cel mai mare incendiu pe care l-am văzut în Liverpool”, în timp ce rezidentul Michael Pearson a spus că clădirile abandonate din zona incendiului au fost o sursă de îngrijorare pentru localnici.

El a adăugat că incendiul a fost o „situație îngrozitoare care ar fi putut fi evitată”.

„Să vezi cum acele clădiri ard în flăcări este destul de șocant, dar de fapt cred că oamenii care locuiesc în zona Everton s-ar putea să nu fie atât de surprinși”, a precizat Pearson.

Un alt martor, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că a simțit „un miros pe care îl pot descrie doar ca fiind de plastic ars”, miros care venea de peste râul Mersey, în Wirral.

„A fost destul de puternic, deși eu locuiesc de cealaltă partea a râului, în New Ferry”, a adăugat martorul.

Foto: Profimedia Images

