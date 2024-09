Rezultatele Loto 6/49 din 8 septembrie 2024

Loto 6 din 49 :

: Loto 5 din 40 :

: Joker :

: Noroc Plus :

: SuperNoroc :

: Noroc:

Report în valoare de peste 5,41 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 din 8 septembrie 2024

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26,93 milioane de lei (peste 5,41 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 9,77 milioane de lei (peste 1,96 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 11,15 milioane de lei (peste 2,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 384.000 de lei (peste 77.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 106.400 de lei (peste 21.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 629.400 de lei (peste 126.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report in valoare de peste 26.400 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 143.800 de lei (peste 28.900 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 11 aprilie s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 9.646.132,64 lei (peste 1,94 milioane de euro). Biletul a fost jucat la o agenție loto din sectorul 2 și a fost completat cu schema redusă cod 57, în total 22 de variante la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 154,5 lei.

Pe lângă premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au înregistrat și 20 de câștiguri de categoria a IV-a, în valoare totală de 600 de lei, suma totală câștigată fiind de 9.646.732,64 de lei.

