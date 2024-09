„Cercetașii alcătuiesc o organizație atât de incredibilă și fac lucruri enormă pentru tinerii din întreaga țară. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu tine, Dwayne Fiels! C”, a fost mesajul prințesei de Wales.

Dwayne Fields este un explorator polar britanic, primul britanic de culoare care a ajuns la Polul Nord. Pe 5 septembrie, el a fost anunțat ca al 11-lea cercetaș-șef, în locul lui Bear Grylls. Munca lui cu grupurile de tineri l-a determinat să fondeze Fundația WeTwo, care oferă oportunități de aventură tinerilor defavorizați.

Regele Charles este preşedintele onorific al Asociaţiei Cercetaşilor din Marea Britanie. Parada Naţională a Cercetaşilor se desfășoar anual, în luna mai.

