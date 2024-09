Zona vizată de întăriri este podul care asigură legătura între localitatea lituaniană Panemunė și orașul rusesc Sovețk.

Potrivit Ministerului lituanian Apărării, acest pas face parte dintr-un efort de consolidare a apărării țării în cazul încercărilor Rusiei de a desfășura activități de sabotaj, precum și pentru reținerea trupelor inamice în cazul unei ofensive la scară largă.

Today, Lithuania set up a blockade on and near the bridge in 🇱🇹Panemunė, linking Lithuania & Russia. Demonstrating our new military counter-mobility measures, the setup includes mines, hedgehogs, dragon's teeth, etc. This is a precautionary step to ensure more effective defence. pic.twitter.com/S82UaU6rEf