După această vizită, Monica Bârlădeanu a căpătat un sentiment profund de împlinire, datorită însemnătății religioase a acestui loc.

„În ultima zi de vacanță am simțit să fac ceva și pentru sufletul meu, așa că am fost la Mănăstirea Sf Ecaterina de la poalele Muntelui Sinai; o vizită care-ți umple inima de liniște și de blândețe. În curtea interioară e și locul unde Moise a văzut rugul aprins din care a auzit vocea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, nu era doar locul… ci și rugul: în imaginea 4 mă uit la un arbust cu partea de jos complet uscată și coroana verde.

Știu… și eu m-am întrebat cum e posibil?! Are peste 3.300 de ani, e susținut de un zid și e rugul despre care vorbeam mai sus, pe care l-a văzut și Moise. Emoționant e puțin spus.

Apoi am coborât la mașină pe o cămilă. Sincer mi-e tare milă de ele, dar mi-am dat seama că să te ducă în spate 5 minute e singurul mod prin care familia care le avea în grijă se poate întreține și le poate hrăni și pe ele. O zi cu sens, care te lasă cu un sentiment de împlinire… ceea ce vă doresc și vouă. Love 💖🫶”, este mesajul postat de Monica Bârlădeanu, pe rețelele de socializare.

Alimentul la care Monica Bârlădeanu a renunțat definitiv. Are o siluetă impecabilă

Monica Bârlădeanu se menține într-o formă de invidiat și a dezvăluit care este secretul ei. Actrița din serialul „Groapa” a renunțat la anumite alimente și se simte perfect.

„Dulciurile de orice fel. E foarte adevărat că nici n-a fost greu, pentru că îmi plac mai degrabă alimentele sărate decât cele dulci. Dacă trebuie să ies repede pe uşă dimineaţa, o felie de pâine de secară, prăjită, fără gluten, cu avocado”, a declarat Monica Bârlădeanu, în cadrul unei emisiuni, potrivit Click.

Desigur, vedeta a venit cu mai multe dezvăluiri despre dieta pe care o are. „Dacă am timp, îmi place ritualul omletei. La prânz, dacă am o întâlnire, comand o salată consistentă (cea cu ton e favorita mea) sau un carpaccio de vită, iar seara un peşte cu broccoli la aburi. Asta nu înseamnă că nu fac şi derogări din când în când”, a declarat Monica Bârlădeanu.







