UPDATE, ora 18:15: Autoritățile eu revizuit bilanțul victimelor. Ministrul de stat Brijesh Merja a declarat că „cel puțin 40 de persoane au murit până acum și alte 30 sunt grav rănite” în urma tragediei.

***

Știrea inițială: Podul s-a prăbușit în râul Macchu, din orașul Morbi. Potrivit informațiilor din presa locală, în jur de 400 de oameni se aflau pe pod la momentul prăbușirii.

La fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, iar o operațiune de salvare este în desfășurare, potrivit autorităților.

Pe rețelele sociale, au fost publicate imagini transmise de televiziune de la fața locului care arătau zeci de oameni agățați de cablurile podului prăbușit, în timp ce echipele de intervenție încercau să-i salveze.

„Putem confirma că 30 de oameni și-au pierdut viața, mulți au fost salvați din râu, iar unii sunt încă dispăruți”, a declarat Amit Jhala, administrator superior la spitalul de stat unde au fost duse victimele.

BREAKING: Cable bridge with hundreds of people collapses in the Gujarat’s Morbi area in India

pic.twitter.com/hTwzH6Kbgg