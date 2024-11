Nivelurile de particule fine – microparticule cancerigene cunoscute sub numele de poluanţi PM2,5 care intră în sânge prin plămâni – au atins 345 de micrograme pe metru cub chiar înainte de zorii zilei de vineri, potrivit companiei elveţiene de monitorizare a calităţii aerului IQAir, care a calificat poluarea drept „periculoasă”.

Acest nivel este de peste 20 de ori mai mare decât pragul maxim zilnic de poluare de 15 micrograme de PM2,5 pe metru cub recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.



În fiecare an, cei 30 de milioane de locuitori din New Delhi se confruntă cu vârfuri de poluare în timpul sezonului de iarnă.



Acest nor de poluare este cauzat în principal de arderea miriştilor de către fermierii care doresc să distrugă resturile de recoltă de pe câmpuri în vederea pregătirii sezonului următor, dar şi de fabrici şi de traficul rutier.

Calitatea aerului s-a deteriorat şi mai mult vineri, odată cu aprinderea de petarde şi artificii pentru a însoţi sărbătorile Diwali, un eveniment major în cultura hindusă care celebrează triumful luminii asupra întunericului.

S-a ordonat „interzicerea totală” a utilizării artificiilor

La jumătatea lunii octombrie, New Delhi a ordonat „interzicerea totală” a fabricării, depozitării, vânzării şi utilizării artificiilor pentru a reduce poluarea aerului.



Această măsură, care este valabilă până la sfârşitul anului, este cea mai severă dintr-o serie de restricţii privind utilizarea petardelor, care sunt extrem de populare în India.



Poliţia municipală a confiscat aproape două tone de artificii înainte de sărbători, dar acestea erau încă uşor disponibile pentru vânzare în statele vecine.



Poliţia este adesea reticentă în a lua măsuri împotriva infractorilor, dată fiind dimensiunea religioasă a acestor artificii şi petarde pentru Diwali.

