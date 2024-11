Norul de poluare de deasupra Indiei este atât de mare, încât se vede din spațiu

Conform sursei citate, un think tank din Delhi, numit Sustainable Futures Collaborative, studiază impactul poluării aerului. În cursul verii din acest an, New Delhi s-a confruntat cu caniculă și ploi abundente, iar acum și-a făcut apariția smogul.

Imagine surprinsă deasupra Indiei la data de 3 noiembrie. Sursă foto NASA Earth Observatory

Nivelurile de poluare au ajuns la un nivel ce depășește cu mult ceea ce este considerat periculos. În plus, autoritățile din capitala Indiei au transmis că elevii școlilor primare vor trece la cursuri online. Totodată, oamenii au fost îndemnați să lucreze de acasă, dacă pot.

Imagine surprinsă deasupra Indiei la data de 16 noiembrie. Foto NASA Worldview map

Totuși, potrivit sursei citate, acesta este un lux, pe care doar elitele din Delhi și-l pot permite.

Și provincia Punjab din Pakista a fost acoperită de smog, iar autoritățile din această țară au decis să închidă instituțiile de învățământ, întrucât sănătatea oamenilor este în pericol.

