Înregistrarea făcută de cameramanul său Michael îl arată cu o mână pe volan, în timp ce în cealaltă își ținea smartphone-ul. Tânărul antreprenor cotat cu o avere de 4 milioane de dolari pare că se uită încontinuu la mesajele primite.

Apoi se aud țipete, iar camera video scapă de sub control. Din cauza acvaplanării, vehiculul de lux derapase și intrase în balustradă!

Încearcă să iasă din mașina, strigând cu disperare „Deschide ușa! Deschide ușa!”. În timp ce Doherty cere ajutor, salvatorii se grăbesc la fața locului. Mai târziu, Doherty apare nevătămat, plângându-se că mașina sa de 720 CP a fost complet distrusă. El și cameramanul au fost duși la spital, cu răni ușoare.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and hes more worried about the car..🤦‍♂️ pic.twitter.com/iDX8vOy7WH