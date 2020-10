Știri România Cum a fost realizat clipul cu imagini impresionante de la ATI. Interviu cu fotograful Cristian Movilă: „Nu e ca în război, ci e mult, mult mai dur” De Adina Florea, . Ultimul update Duminică, 11 octombrie 2020, 15:07

Timp de două săptămâni, până pe 23 octombrie, bucureștenii pot vedea în Piața George Enescu imagini cutremurătoare din secțiile ATI, realizate în primele luni de la izbucnirea crizei COVID-19 în țara noastră. Proiecția face parte din proiectul „Don't take them for granted”, iar fotografiile au fost realizate de Cristian Movilă, care a surprins și scene de război în Fâșia Gaza și ale cărui fotografii au fost cumpărate de publicații precum The New York Times, Time Magazine sau National Geographic. Într-un interviu pentru Libertatea, el a povestit ce a stat în spatele proiectului, dar și cum a fost să pătrundă în saloanele ATI.