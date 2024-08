2 July 2024: Hand of a researcher holds virus in a laboratory. Symbolic image of medical research and virology in the fight against a pandemic *** Hand von einem Forscher hlt Virus in einem Labor. Symbolbild medizinische Forschung und Virologie im Kampf gegen eine Pandemie,Image: 887870959, License: Rights-managed, Restrictions: Contributor country restriction: Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide. Contributor usage restriction: Advertising and promotion, Consumer goods, Direct mail and brochures, Indoor display, Internal business usage, Commercial electronic, Personal use. Contributor media restriction: {FEBFA405-C6C2-459C-B237-27670610BB24}, {FEBFA405-C6C2-459C-B237-27670610BB24}, {FEBFA405-C6C2-459C-B237-27670610BB24}, {FEBFA405-C6C2-459C-B237-27670610BB24}, {FEBFA405-C6C2-459C-B237-27670610BB24}, {FEBFA405-C6C2-459C-B237-27670610BB24}, {FEBFA405-C6C2-459C-B237-27670610BB24}., Model Release: no