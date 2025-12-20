„Pe tronsonul dintre Brașov și Fundata, în județul Brașov, lucrările de modernizare se apropie de final și mare parte din restricții au fost deja eliminate. În județul Argeș, între Fundata și Câmpulung, lucrările sunt în plină desfășurare dar pe perioada sărbătorilor vor fi ridicate toate restricțiile permanente pentru fluidizarea circulației”, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, într-o postare pe Facebook.





În aceste condiții, șoferii sunt avertizați să circule cu prudentă pe tot tronsonul și să respecte semnalizarea temporară.

DN73 este un drum turistic foarte important care trece prin Bran și este străbătut de mii de mașini. În prezent au loc lucrări de modernizare, iar șoferii sunt nevoiți să stea în coloană timp de minute bune.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE